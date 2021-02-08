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    Hepsi Grubu'nun solisti 'e hamilelik ağır geldi: Burnum büyüdü, cildim bozuldu sinirliyim

    2 aylık hamile olan şarkıcı Hepsi Grubu'nun solisti , “Burnum büyüdü, cildim bozuldu sinirliyim” dedi. Takipçileri isyan etti: “Cildini boşver bebeğin iyi olsun yeter”

    Hepsi boş işler

    Hepsi Grubu'nun solisti Cemre Kemer, hamileliğin yan etkilerinden dertli. 23 Aralık'ta işadamı Emir Medina ile evlenen Kemer'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.




    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemre Kemer, önceki gün yaptığı paylaşımlarla bazı takipçilerini kızdırdı. 2 aylık hamile olan şarkıcının vücudunda değişimler başladı. Karnı şişen Cemre Kemer, önce "Burnum patates gibi oldu" diyerek takipçilerine dert yandı.

    Daha sonra cildiyle ilgili konuşan şarkıcı, "Bir sürü yeni cilt ürünü aldım. Cildim pıtır pıtır oldu. sinirim bozuluyor" dedi. takipçileri de sevilen şarkıcıya, "Anne olmak kolay değil", "Cildini boşver karnındaki bebeğinin sağlığı daha önemli" diyerek tepki gösterdi.



    Kemer, balayında eşiyle fotoğraf paylaşmak yerine sürekli reklam yaptığı ürünlerin paylaşımını yapmıştı.

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    Haberler Saklambaç Hepsi Grubu'nun solisti Cemre Kemer'e hamilelik ağır geldi: Burnum büyüdü, cildim bozuldu sinirliyim