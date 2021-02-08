





Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemre Kemer, önceki gün yaptığı paylaşımlarla bazı takipçilerini kızdırdı. 2 aylık hamile olan şarkıcının vücudunda değişimler başladı. Karnı şişen Cemre Kemer, önce "Burnum patates gibi oldu" diyerek takipçilerine dert yandı.



Daha sonra cildiyle ilgili konuşan şarkıcı, "Bir sürü yeni cilt ürünü aldım. Cildim pıtır pıtır oldu. sinirim bozuluyor" dedi. takipçileri de sevilen şarkıcıya, "Anne olmak kolay değil", "Cildini boşver karnındaki bebeğinin sağlığı daha önemli" diyerek tepki gösterdi.