Aslışah Alkoçlar, önceki akşam sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir törenle hayatını Kaan Demirağ ile birleştirdi. Özgür Masur imzalı bir gelinlik giyen Alkoçlar, verdiği bu pozla da Demirağ Ailesi'nin kendisine taktığı gösterişli pırlanta setle havasını attı.
SESSİZ SEDASIZ SÖZ KESTİLER
Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl'ın 28 Ocak'ta sessiz sedasız sözlendiği ortaya çıktı. Sevgilisi Gökhan Kokuludağ, aile arasındaki törenden mutlu anlarını sosyal medyadan ilan eden sosyetik güzelle tebrik mesajları yağdı.
HARAP OLMADIM!
Adriana Lima'dan ayrıldıktan sonra aşk acısı çektiği konuşulan Metin Hara'dan özgüvenli açıklamalar: "Söylendiği gibi yıkılmadım, zaten yıkılacak bir durum da yoktu. Adriana ile iyi ayrıldık."