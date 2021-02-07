Aslışah Alkoçlar, önceki akşam sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir törenle hayatını Kaan Demirağ ile birleştirdi. Özgür Masur imzalı bir gelinlik giyen Alkoçlar, verdiği bu pozla da Demirağ Ailesi'nin kendisine taktığı gösterişli pırlanta setle havasını attı.