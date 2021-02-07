Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    hayatını ile birleştirdi

    Aslışah Alkoçlar, önceki akşam sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir törenle hayatını ile birleştirdi. imzalı bir gelinlik giyen Alkoçlar, verdiği bu pozla da 'nin kendisine taktığı gösterişli pırlanta setle havasını attı. İşte TAKVİM Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 7 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Takılara gelin

    Aslışah Alkoçlar, önceki akşam sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir törenle hayatını Kaan Demirağ ile birleştirdi. Özgür Masur imzalı bir gelinlik giyen Alkoçlar, verdiği bu pozla da Demirağ Ailesi'nin kendisine taktığı gösterişli pırlanta setle havasını attı.

    SESSİZ SEDASIZ SÖZ KESTİLER
    Demet     Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl'ın 28 Ocak'ta sessiz sedasız sözlendiği ortaya çıktı. Sevgilisi Gökhan Kokuludağ, aile arasındaki törenden mutlu anlarını sosyal medyadan ilan eden sosyetik güzelle tebrik mesajları yağdı.

    HARAP OLMADIM!
    Adriana Lima'dan ayrıldıktan sonra aşk acısı çektiği konuşulan Metin Hara'dan özgüvenli açıklamalar: "Söylendiği gibi yıkılmadım, zaten yıkılacak bir durum da yoktu. Adriana ile iyi ayrıldık."

        ABİ Bİ SAL BENİ
        Önceki gün Etiler'de görüntülenen Burcu Esmersoy, çoraplarıyla dikkat çekti. Güzel sunucunun çoraplarında "Abi beni bi sal" yazıyordu. Doğan SAVAŞ.

        SEDA'NIN TATLI DOSTU
        Önceki gün imaj değişikliği yapıp saçlarına kahkül kestiren Seda Bakan, kuaförünün köpeğiyle de böyle poz verdi. Bakan'ın yüzleri gülümseten pozuna "Seda'nın tatlı dostu" yorumu yağdı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Saklambaç Aslışah Alkoçlar hayatını Kaan Demirağ ile birleştirdi