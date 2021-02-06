PERŞEMBENİN ZİRVESİ AYNI

Her bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova, kural bozmadı. atv'nin başarılı dizisi; Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de %11,90 izlenme oranı ve %24,84 izlenme payı, AB'de %8,82 izlenme oranı ve %20,05 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,83 izlenme oranı ve %22,42 izlenme payı aldı.