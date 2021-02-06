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    Akıncı’nın Beste’si eşi ve kızı a ile ’de yürüyüş yaptı

    'nin sevilen dizisi 'Akıncı'nın Beste'si , önceki gün eşi ve kızı a ile 'de yürüyüş yaptı. Boz, diziyle ilgili "Acemiliğimi attım. Çok aksiyon sahnesi var. Yoğun çalışıyoruz" dedi. Minik Vina ise sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. İşte TAKVİM Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 6 Şubat tarihli Saklambaş herleri.

    Sokağın yıldızı

    ATV'nin sevilen dizisi 'Akıncı'nın Beste'si Müge Boz, önceki gün eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile Etiler'de yürüyüş yaptı. Boz, diziyle ilgili "Acemiliğimi attım. Çok aksiyon sahnesi var. Yoğun çalışıyoruz" dedi. Minik Vina ise sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. DOĞAN SAVAŞ

    PERŞEMBENİN ZİRVESİ AYNI
    Her bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova, kural bozmadı. atv'nin başarılı dizisi; Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de %11,90 izlenme oranı ve %24,84 izlenme payı, AB'de %8,82 izlenme oranı ve %20,05 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,83 izlenme oranı ve %22,42 izlenme payı aldı.

    MİNİKLERE GÜZEL DESTEK
    Melis Sezen, önceki gün Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi. Elindeki şampuanlarla dikkat çeken oyuncu, "Tohum Otizm Vakfı yararına çıkan bu şampuanlarla çocukların eğitimine destek oluyorum" dedi.

        SON MODA YARDIM
        Tülin Şahin,         yaklaşık iki yıldır bağışladığı kıyafetleriyle 500 çocuk ve gencin burs, eğitim ve teknik ekipmanına destek oldu. Şahin, ayrıca kızı Siena Leyla'nın kıyafetlerini ve oyuncaklarını da düzenli olarak TOGEM-DER'e çocuklar için bağışlıyor.

        TEHLİKELİ İKİLİ
        Can Yaman, önceki gün Instagram'da paylaştığı bu kareyle İtalyan spiker Diletta Leotta ile aşkını ilan etti. Yakışıklı oyuncunun "Tehlikeli ikili" notuyla poligondan paylaştığı bu kareye yaklaşık 1 milyon beğeni geldi.
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        Haberler Saklambaç Akıncı’nın Beste’si Müge Boz eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile Etiler’de yürüyüş yaptı