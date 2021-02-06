ATV'nin sevilen dizisi 'Akıncı'nın Beste'si Müge Boz, önceki gün eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile Etiler'de yürüyüş yaptı. Boz, diziyle ilgili "Acemiliğimi attım. Çok aksiyon sahnesi var. Yoğun çalışıyoruz" dedi. Minik Vina ise sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. DOĞAN SAVAŞ
PERŞEMBENİN ZİRVESİ AYNI
Her bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova, kural bozmadı. atv'nin başarılı dizisi; Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de %11,90 izlenme oranı ve %24,84 izlenme payı, AB'de %8,82 izlenme oranı ve %20,05 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,83 izlenme oranı ve %22,42 izlenme payı aldı.
MİNİKLERE GÜZEL DESTEK
Melis Sezen, önceki gün Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi. Elindeki şampuanlarla dikkat çeken oyuncu, "Tohum Otizm Vakfı yararına çıkan bu şampuanlarla çocukların eğitimine destek oluyorum" dedi.