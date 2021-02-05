Donald Trump gitti, rüzgarı dinmedi! Babasının başkanlığı sırasında eşi Jared Kushner ile Beyaz Saray'da görev alan Ivanka Trump, ABD manşetlerinde.
Ivanka ile eşinin 2020'deki dış gelirlerinin 120 milyon doları bulması, pandemi nedeniyle milyonların borç batağında olduğu ABD'de tartışma yarattı.
Bu arada Trump, görevini bırakmadan hemen önce kendisi gibi emlak zengini olan dünürü Charles Kushner'in 18 ayrı vergi kaçırma suçu ve yasadışı kampanya bağışları nedeniyle kesinleşmiş 2 yıllık hapis cezasıyla ilgili af kararı vermişti.