HÜNER COŞKUNER'İ KAYBETTİK

Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner'den acı haber geldi. Kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Coşkuner (57), dün akşam vefat etti. Duayen ismi ölümü, sanat dünyasında da büyük üzüntüye yol açtı. Coşkuner, "Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim", "Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un" ve "Sen gençliğimin katilisin" gibi birçok şarkıyı seslendirmişti.