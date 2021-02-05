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    önceki akşam ’deydi: Yasak dinlemedi

    Oyuncu , önceki akşam ’deydi. Yasak olmasına rağmen, saat 23.00’e kadar bir mekanda oturan Biricik, “HES kodumuzla giriş yaptık” diyerek yoluna devam etti. İşte 'nin 5 Şubat tarihli SAKLAMBAÇ haberleri.

    Yasak tanımadı

    Oyuncu Burcu Biricik, önceki akşam Cihangir'deydi. Yasak olmasına rağmen, saat 23.00'e kadar bir mekanda oturan Biricik, "HES kodumuzla giriş yaptık" diyerek yoluna devam etti.

    ZİRVENİN ADI KURULUŞ OSMAN
    atv'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman; Tüm Kişiler kategorisinde %13,33 izlenme oranı ve %27,09 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %12,84 izlenme oranı ve %25,59 izlenme payıyla en çok izlenen yapım oldu. Başarılı dizi, #CanVerirYurtVermeyiz etiketiyle sosyal medyaya da zirveye yerleşti.

    ANNEM SAĞOLSUN
    Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önceki gün Nişantaşı'nda annesinin hediyesi 2.5 milyon TL'lik Porsche Taycan'ın Turbo S marka aracıyla görüntülendi. Aşkı Ezgi Eyüboğlu ile poz veren Engin'i görenler "Annem sağolsun" yorumu yaptı. Doğan SAVAŞ

        HÜNER COŞKUNER'İ KAYBETTİK
        Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner'den acı haber geldi. Kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Coşkuner (57), dün akşam vefat etti. Duayen ismi ölümü, sanat dünyasında da büyük üzüntüye yol açtı. Coşkuner, "Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim", "Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un" ve "Sen gençliğimin katilisin" gibi birçok şarkıyı seslendirmişti.
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        Haberler Saklambaç Burcu Biricik önceki akşam Cihangir’deydi: Yasak dinlemedi