Oyuncu Burcu Biricik, önceki akşam Cihangir'deydi. Yasak olmasına rağmen, saat 23.00'e kadar bir mekanda oturan Biricik, "HES kodumuzla giriş yaptık" diyerek yoluna devam etti.
ZİRVENİN ADI KURULUŞ OSMAN
atv'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman; Tüm Kişiler kategorisinde %13,33 izlenme oranı ve %27,09 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %12,84 izlenme oranı ve %25,59 izlenme payıyla en çok izlenen yapım oldu. Başarılı dizi, #CanVerirYurtVermeyiz etiketiyle sosyal medyaya da zirveye yerleşti.
ANNEM SAĞOLSUN
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önceki gün Nişantaşı'nda annesinin hediyesi 2.5 milyon TL'lik Porsche Taycan'ın Turbo S marka aracıyla görüntülendi. Aşkı Ezgi Eyüboğlu ile poz veren Engin'i görenler "Annem sağolsun" yorumu yaptı. Doğan SAVAŞ