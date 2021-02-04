Milyonluk villalara mobil çözüm! Ünlü isimler de talip oldu...

Pandemiden sonra Ege ve İstanbul'a yakın yerlerdeki artan villa fiyatlarına 'tekerlekli çözüm'. Son yıllarda Amerika ve Avrupa'da yaygın olan taşınabilir tekerlekli evler, Türkiye'de de hızla yayılmaya başladı. İstediğiniz araziye kurabileceğiniz 'mobil evler'in fiyatları ise gelen talep üzerine hızla artış gösterdi.
Geçtiğimiz sene 70 ile 110 bin TL arasında değişen taşınabilir evlerin fiyatları, 1 Şubat itibariyle 150 ile 250 bin TL arasında fırladı. İmarsız arazilere kurulması nedeniyle özellikle doğa tutkunlarının çok daha ekonomik bulduğu bu evlere aralarında Pınar Altuğ Atacan ve Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın da olduğu birçok ünlü isim de sahip olmayı planlıyor.
İSTEDİĞİN HER YERE EVİNİ KUR
Kişi kapasitesi 2'den 6'ya kadar çıkan taşınabilir tekerlekli evler; şu ana dek Fethiye, Bozcaada, İznik ve İzmir gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki doğa tutkunları için satın alındı.
Her türlü araziye kurabileceğiniz ve ruhsatı olduğu için de her yere götürebileceğiniz mobil evlerin satışı da bir ev değil araç satışlarına göre yapılır.