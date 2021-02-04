Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu Kaya ile Bebek'te maskesiz bir şekilde yürüyüş yaptı. Pandemi başından beri sürekli maske yasağını delen Çilingiroğlu, gazetecileri "Fazla yaklaşmayın mesafeyi koruyun" diye uyardı.
Hem suçlu hem güçlü Kaya Çilingiroğlu'na gazetecilerden "Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz ama sizin maskeniz yok" karşılığı geldi. Hatasını kabul etmeyen Çilingiroğlu, gazetecilere "Siz bana karışmayın" yanıtı verdi.
OĞLUNA KÖTÜ ÖRNEK
Spor yorumcusu, maske takmayarak 14 yaşındaki oğlu Kaya'ya da kötü örnek oldu.
ZOR GÜNLERİNİ ÇABUK UNUTTU
Oyuncu Ekin Türkmen de tıpkı Kaya Çilingiroğlu gibi maske kuralını 'takmadı'! Arkadaşlarıyla öğle saatlerinde son derece kalabalık olan Nişantaşı'nda yürürken objektiflere takılan Türkmen, maskesini boynuna takmıştı.
Geçtiğimiz aylarda "Bu virüs nedeniyle zor günler geçirdim. Psikoloğa gidip destek aldım. Daha yeni yeni insan arasına karışıyorum" diyen Ekin Türkmen'in maskesiz dolaşması, "Yaşadığı zor günleri çabuk unutmuş" yorumları yaptırdı.
AYDIN HAMZA