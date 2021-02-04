Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu Kaya ile Bebek'te maskesiz bir şekilde yürüyüş yaptı. Pandemi başından beri sürekli maske yasağını delen Çilingiroğlu, gazetecileri "Fazla yaklaşmayın mesafeyi koruyun" diye uyardı.



Hem suçlu hem güçlü Kaya Çilingiroğlu'na gazetecilerden "Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz ama sizin maskeniz yok" karşılığı geldi. Hatasını kabul etmeyen Çilingiroğlu, gazetecilere "Siz bana karışmayın" yanıtı verdi.