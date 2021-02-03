Burak Deniz ve Alina Boz'un rol aldığı "Maraşlı"nın önceki akşamki bölümünde Maraşlı'nın sezdiği tehlikeler birer birer gerçek oldu! Sosyal medyada gündem yaratan dizi; oyuncu performansları, hikayesi, çekimleri ve müzikleriyle hayran bıraktı.
BU TARZ HANDE!
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Hande Yener, çantası ve ayakkabısıyla ilgi gördü. Dişçiden çıkan Yener'in tarzı hayli ilginçti. Ünlü popçunun çorap görünümlü Balmain marka sneaker'ları 6 bin 100 TL; kuru kafa çantası da 2 bin 500 TL. Doğan SAVAŞ
ANA ÖRNEK
Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo'dan ders gibi hareket… Önceki gün eşi Soner Sarıkabadayı ile görüntülenen yenge, "Bebeğimin her şeyiyle tek başıma kendim ilgilenmek istiyorum. Ancak baş edemediğim zaman olursa bakıcı düşünebilirim" dedi.