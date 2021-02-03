BU TARZ HANDE!

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Hande Yener, çantası ve ayakkabısıyla ilgi gördü. Dişçiden çıkan Yener'in tarzı hayli ilginçti. Ünlü popçunun çorap görünümlü Balmain marka sneaker'ları 6 bin 100 TL; kuru kafa çantası da 2 bin 500 TL. Doğan SAVAŞ

ANA ÖRNEK

Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo'dan ders gibi hareket… Önceki gün eşi Soner Sarıkabadayı ile görüntülenen yenge, "Bebeğimin her şeyiyle tek başıma kendim ilgilenmek istiyorum. Ancak baş edemediğim zaman olursa bakıcı düşünebilirim" dedi.