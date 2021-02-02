ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, dizi ve karakteri için şöyle konuştu: "Set benim için okul gibi. Burak Özçivit'in profesyonelliği bana da yansıyor. İlk projemde böyle bir oyuncuyla çalışmak büyük bir şans."