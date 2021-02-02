İspanya Nova TV'nin düzenlediği "PremiosNovaMás!" ödüllerinde İspanyollar oylarıyla Hercai'yi ödül yağmuruna tutu. Hercai, en iyi Türk dizisi seçildi. En iyi çocuk oyuncu Ebrar Demirbilek; en iyi yardımcı kadın oyuncu ise İlay Erkök oldu.
ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, dizi ve karakteri için şöyle konuştu: "Set benim için okul gibi. Burak Özçivit'in profesyonelliği bana da yansıyor. İlk projemde böyle bir oyuncuyla çalışmak büyük bir şans."
FİDAN YARIŞI
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin için başlatılan fidan bağışı kampanyası büyüdü. Kobal, dokuz ayrı şehirdeki ormana fidan bağışlandığını duyurdu.