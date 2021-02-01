Pandemi döneminde bile estetik sevdasından vazgeçmeyen Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün dudaklarına dolgu yaptırmıştı. Şişkin dudakları abartılı bulunan 38 yaşındaki model, eleştirilere önceki gün verdiği pozla cevap verdi.
Dudaklarının şişkinliği inen ve normal görünümüne kavuşan Ulusoy, sevimli köpeğiyle objektif karşısına geçti.
Estetik güzeli Ulusoy, "Herkes bu konuda panik olmuş. Evet ara ara yüzüme yaş almayı yavaşlatacak uygulamalar yaptırıyorum. İlk yapıldığında oturması zaman alır. O yüzden korkmaya gerek yok. Ben bu konuda bilinçliyim. İşinin ehli doktorlarla çılışıyorum" dedi. Bu arada güzel model, Aralık 2020'de burun ucu estetiği yaptırmıştı.
Özge Ulusoy'un operasyon sonrası şişen dudaklarını TAKVİM böyle görüntülemişti.