



Dudaklarının şişkinliği inen ve normal görünümüne kavuşan Ulusoy, sevimli köpeğiyle objektif karşısına geçti.



Estetik güzeli Ulusoy, "Herkes bu konuda panik olmuş. Evet ara ara yüzüme yaş almayı yavaşlatacak uygulamalar yaptırıyorum. İlk yapıldığında oturması zaman alır. O yüzden korkmaya gerek yok. Ben bu konuda bilinçliyim. İşinin ehli doktorlarla çılışıyorum" dedi. Bu arada güzel model, Aralık 2020'de burun ucu estetiği yaptırmıştı.