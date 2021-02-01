Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz koronavirüs aşısı olacak





ALLEN'İN KORKUSU

Evinde Kraliyet pitonu cinsi sarı bir yılan besleyen Yasemin Allen, hayattaki korkularını açıkladı. "Zehirsiz ve size gücü yetmeyen yılandan pek bir zarar gelemez" diyen güzel oyuncu, şunları söyledi: "Korkularım genelde soyut kavramlardan oluyor. Soyut olan sen nereye evrilirsen seninle evrilebiliyor. Onlar ufak, tatlı suratlı yılandan çok daha korkutucu."