Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz koronavirüs aşısı olacak

Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Emirgan'da görüntülendi.
Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, "Set bitti, evime gidiyorum. Pandemi sürecinde insanlar evlerinde oturuyor. Biz de onlara güzel bir şeyler sunmak için çalışıyoruz'' dedi.
Güzel oyuncu, sırası geldiği zaman aşı olacağını da söyledi. (Doğan SAVAŞ)
KARANTİNA TATLILARI
Oyuncu Pelin Akil, önceki gün sosyal medyayı renklendirdi. Kızları Lina ve Alin ile bu karesini paylaşan Akil, altına "En güzel karantina fotosu" notu düştü. Güzel oyuncuya takipçilerinden "Maşallah" yorumları yağdı.
GÖZLER KONUŞTU
Doğa tutkusu ve hayvansever kişiliğiyle bilinen Sedef Avcı, önceki gün sevimli kedisiyle verdiği pozla beğeni topladı. Oyuncunun "Tanıştırayım Liga Hanım" notuyla paylaştığı poza, "Gözler konuşmuş" esprileri yapıldı.