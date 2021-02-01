Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz koronavirüs aşısı olacak

    Dilan Çiçek Deniz, sırası geldiği zaman aşı olacağını söyledi. İşte haberin detayları ve 1 Şubat 2021 tarihli 'nin magazin sayfalarından derlediğimiz haberler....

    Aşı olacağım

    Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Emirgan'da görüntülendi.

    Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, "Set bitti, evime gidiyorum. Pandemi sürecinde insanlar evlerinde oturuyor. Biz de onlara güzel bir şeyler sunmak için çalışıyoruz'' dedi.

    Güzel oyuncu, sırası geldiği zaman aşı olacağını da söyledi. (Doğan SAVAŞ)



    KARANTİNA TATLILARI
    Oyuncu Pelin Akil, önceki gün sosyal medyayı renklendirdi. Kızları Lina ve Alin ile bu karesini paylaşan Akil, altına "En güzel karantina fotosu" notu düştü. Güzel oyuncuya takipçilerinden "Maşallah" yorumları yağdı.



    GÖZLER KONUŞTU
    Doğa tutkusu ve hayvansever kişiliğiyle bilinen Sedef Avcı, önceki gün sevimli kedisiyle verdiği pozla beğeni topladı. Oyuncunun "Tanıştırayım Liga Hanım" notuyla paylaştığı poza, "Gözler konuşmuş" esprileri yapıldı.



        HANIMCILIK KAZANACAK
        Verdiği kilolar ve mutlu aile yaşantısıyla bilinen Ümit Erdim, önceki gün eşi Seda Çınar'ın doğum gününü kutladı. Bir dönem kendisi hakkında yapılan "hanımcılık" eleştirilerine verdiği cevapla konuşulan Erdim, eşine tatlı sürprizler yaptı.



        Seda Çınar'a çiçekler yollayan Erdim, hazırlattığı pastaya "Hanımcılık kazanacak" yazdırdı.



        TERS KÖŞE MERT
        Yakışıklı oyuncu Mert Öcal, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Artık televizyon dizilerinde rol almak istemediğini ve kariyer planlamasını ona göre yapacağını ifade eden Öcal, "Ters köşe yapacağım güzel bir proje ile geleceğim" dedi. (AYDIN HAMZA)



        ALLEN'İN KORKUSU
        Evinde Kraliyet pitonu cinsi sarı bir yılan besleyen Yasemin Allen, hayattaki korkularını açıkladı. "Zehirsiz ve size gücü yetmeyen yılandan pek bir zarar gelemez" diyen güzel oyuncu, şunları söyledi: "Korkularım genelde soyut kavramlardan oluyor. Soyut olan sen nereye evrilirsen seninle evrilebiliyor. Onlar ufak, tatlı suratlı yılandan çok daha korkutucu."



            İSTANBUL'U İZLEDİ
            Güzel şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün evinin balkonunda keyifteydi. Yazlık kıyafetleriyle soğuk havayı umursamayan Uluğ, paylaştığı fotoğrafına "İstanbul'u izliyorum" notu düştü. Şarkıcının takipçileri de "Dikkat et İstanbul seni üşütmesin" mesajları attı.



            DÖRT DÖRTLÜK POZ
            İkinci kez baba olmak için gün sayan şarkıcı Alişan, önceki gün evinde eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la bu pozunu paylaştı. Şarkıcı, fotoğrafın altına "Haftaya Allah'ın izniyle 4 kişiyiz" notunu düştü.



            ROMAN'A KONSER
            Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Can Bonomo'yu babalık heyecanı sardı. Önceki gün eline gitarını alan şarkıcı, eşinin karnındaki bebeği Roman'a müzik ziyafeti çekti. Bonomo'nun bu halleri, "Çocuğuna şimdiden müzik ziyafeti çekiyor" dedirtti.



                TUZAĞA                 DÜŞMÜŞ
                Berrak Tüzünataç, önceki gün Instagram hesabından liseli halinin fotoğrafını paylaştı. Kaşlarıyla dalga geçen Tüzünataç, "Lise mezuniyet dönemi. Nesilce ince kaş tuzağına düşmüştük" notuyla takipçilerini güldürdü.



                AYAKTA UYUYOR!
                Güzel oyuncu Meryem Uzerli, şu sıralar tatlı bir yorgunluk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda kızı Lily Koi'yi kucağına alan Uzerli, önceki gün Instagram'dan 'Nosh Nosh' isimli tatlı ürünlerini tanıtırken esnemeye başladı. Uykusuz haliyle dikkat çeken 37 yaşındaki oyuncuya, "Annelik Meryem'i uykusuz bıraktı" yorumları yapıldı.



                AYAKTA                 KAHVE KEYFİ
                Oyuncu Damla Colbay, önceki gün City's Nişantaşı'nda tasarımcı arkadaşı Esra Gürses'le ayaküstü kahve keyfi yaparken görüntülendi. Giyim tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, "Yasaklardan dolayı kahvemizi ayakta içiyoruz" dedi.



                    ŞAMPİYON KATANA
                    Kariyerinin ilk teklisi "Yağmurun Altında"yı müzikseverlerle buluşturan rapçi Katana'nın klibi dijital dünyada kendisi ile yarışıyor... Youtube'da 3 milyon barajını aşan klip, Ocak ayı istatistiklerine göre en iyi çıkış yapan müzik projesi olmayı başardı.



                    BABASININ İZİNDE
                    Söz yazarı Aşkın Tuna'nın oğlu Tunacan Tuna, babasının izinden gidiyor. "Klarnet" parçası ile adından söz ettiren genç sanatçı, eğitim hayatında da başarılı. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan Tuna, bölümünün en başarılı ilk 3 öğrencisinden biri oldu.



                    YILDIZLI KLİP
                    Pop                     müziğin sevilen ismi Yıldız Tilbe, Özdemir Plak imzalı "Peşindeyim Koşa Koşa" adlı tekli çalışmasını kliplendirdi. Söz ve müziği Tilbe'ye ait olan, düzenlemesini Devrim Karaoğlu'nun yaptığı klibi Görkem Kalafat yönetti.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz koronavirüs aşısı olacak