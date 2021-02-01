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    'nın yıldızı 'dan güzel çağrı

    dizisinin yıldız oyuncusu , yeni yaşına iyilik yaparak girecek. Sevenlerine seslenen güzel oyuncu, hediye yerine ’ne yardım yapılmasını istedi.

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi "Bir Zamanlar Çukurova"ya katılan Hande Soral, kalbinin güzelliğini de konuşturdu.



    3 Şubat'ta 34 yaşına girecek olan Soral, doğum gününde hediye yerine Türk Kanser Derneği'ne yardım yapılmasını istedi.



    Instagram'da bir kampanya başlatan Soral, "Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler" diyerek sevenlerine seslendi.

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    Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hande Soral'dan güzel çağrı