



Instagram'da bir kampanya başlatan Soral, "Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler" diyerek sevenlerine seslendi.

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