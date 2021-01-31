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    ’in kızı Yasmin gazetecilere kandırmaya çalıştı

    Şovmen ’in kızı Yasmin, gazetecilere yine fake atmaya çalıştı. , önceki gün bir erkek arkadaşıyla ’deydi. Arkadaşı “Gazeteciler bizi çekiyor” diye uyarınca panik olan genç kız, uyanıklık yapmaya çalıştı.

    Yemezler Yasmin

    Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, gazetecilere yine fake atmaya çalıştı.

    Yasmin Erbil, önceki gün bir erkek arkadaşıyla Arnavutköy'deydi.

    Arkadaşı "Gazeteciler bizi çekiyor" diye uyarınca panik olan genç kız, uyanıklık yapmaya çalıştı.

        Basın mensuplarına "Pardon kimi çekiyorsunuz?. Kime benzettiniz ki beni" diyen Yasmin, muhabirlerin "Size inanmıyoruz" demesi üzerine kahkaha attı.

        Bu arada genç kız, geçtiğimiz sene de benzer bir uyanıklığa imza atmıştı.
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        Haberler Saklambaç Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin gazetecilere kandırmaya çalıştı