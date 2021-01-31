JEST TABLOSU

Eşi Özlem Ada Şahin'e yaptığı pahalı jestlerle bilinen Berkay, bu kez mütevazı davrandı. Ünlü popçu, iki çocuğunun annesi için elleriyle bir tablo çizdi. Özlem Ada Şahin de ayı figürlü tabloyla verdiği bu fotoğrafla, eşine teşekkür etti.