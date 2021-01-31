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    'ın annesi Nuray Hanım görenleri şaşırttı

    Güzel oyuncu , önceki gün annesi Nuray Hanım'la bu pozunu Instagram'da paylaştı. 21 yaşındaki güzelin annesiyle pozuna hayranlarından "Annen olduğuna inanmak zor. Nuray Hanım, ancak senin ablan olabilir" yorumları yağdı. İşte TAKVİM Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 31 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    Abla kardeş

    Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün annesi Nuray Hanım'la bu pozunu Instagram'da paylaştı. 21 yaşındaki güzelin annesiyle pozuna hayranlarından "Annen olduğuna inanmak zor. Nuray Hanım, ancak senin ablan olabilir" yorumları yağdı.

    EFSANE PROJE
    Emre Altuğ, "Etme Eyleme" isimli unutulmaz eseri yeniden yorumladı. Sözleri Çiğdem Talu, müziği Melih Kibar imzası taşıyan şarkının yeni düzenlemesini Alper Erinç yaptı.

    GÜZEL KAMPANYA
    13 Şubat'ta     yeni yaşını kutlayacak olan Almeda Abazi'den anlamlı hareket… Güzel oyuncu, sevenlerine bağış çağrısı yaptı. İkinci bebeğine hamile olan Abazi'nin "Hediye yerine Tohum Otizm Vakfı'na bağışta bulunun" çağrısı yaparak takdir topladı.

        ÇiÇEK GiBi SiREN
        Sosyetik         tasarımcı Siren Ertan Kayalar, paylaşımıyla Instagram'ı renklendirdi. Sarı saçlarına uyumlu sarı güllerle objektife poz veren sosyetik güzele takipçilerinden "Çiçek gibi bir poz olmuş" mesajları gönderildi.

        BRUNO'YLA SEVGİ SAATİ
        Köpekleriyle verdiği pozlarla yüzleri gülümseten Bensu Soral, önceki sabah Bruno ile keyifli anlar yaşadı. Güzel oyuncu, neredeyse kendinden büyük köpeğiyle sarmaş dolaş pozlar verdi.

        KUCAKTA POZ VERDİ
        Fatma Toptaş, önceki gün köpeğiyle Bebek'te yürüyüş yaptı. Güzel oyuncu, mavi montuyla gülümseten sevimli köpeğini de kucağına alıp böyle poz verdi.

            SEVİMLİLİK HADİSESİ
            Önceki gün bir arkadaşının yaş gününe giden Hadise, burada gördüğü sevimli köpeği kucağından indirmedi. Ünlü popçu, modern görüntüsüyle de yine tam not aldı.

            SADECE GÖRÜNTÜ!
            Beşiktaş'ı             borçlandırmak ve kulübe maddi destek vermemekle suçlanan Fikret Orman, önceki gün Bebek'teydi. Sevgilisi Tuğba Coşkun'la yürüyüş yapan Orman'ın üzerinde yine BJK logolu kıyafetler vardı. Fikret Orman'ın görüntüsü, "Görüntüde Beşiktaşlı" dedirtti.

            CAN DOSTU
            Can Yaman, İtalya'da çekeceği 'Sandokan' dizisi için hazırlıklara başladı. Karakteri için binicilik ve dövüş dersleri alan Yaman, önceki gün Cenevre'deki bir çiftlikte de atlarla böyle poz verdi.

                RENKLİ İKİLİ
                Sosyetik Burcu Şendir,                 renkli giyim tarzını ailesine de aşıladı. Önceki gün Zorlu Center'da objektiflere takılan sosyetik güzel, mavi ağırlıklı kıyafetiyle dikkat çekti. Burcu Şendir'in oğlu da en az kendisi kadar renkliydi.

                ALIŞVERİŞ EZGİSİ
                Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki gün Zorlu Center'daydı. Siyahlara bürünen ve uzun süre mağazaları dolaşan Eyüboğlu, "Eksiklerim vardı, onları aldım" dedi.

                MİS GİBİ İLTİFAT
                Oyuncu Müjgan Ferhan Şensoy, önceki akşam eşi Cem Öget ile Cihangir'deydi. Öget, eşinin elindeki nergisler için "Eşim de bu çiçekler gibi çok güzel" dedi.

                    JEST TABLOSU
                    Eşi Özlem Ada Şahin'e yaptığı pahalı jestlerle bilinen Berkay, bu kez mütevazı davrandı. Ünlü popçu, iki çocuğunun annesi için elleriyle bir tablo çizdi. Özlem Ada Şahin de ayı figürlü tabloyla verdiği bu fotoğrafla, eşine teşekkür etti.
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                    Haberler Saklambaç Aslıhan Karalar'ın annesi Nuray Hanım görenleri şaşırttı