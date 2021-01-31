Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün annesi Nuray Hanım'la bu pozunu Instagram'da paylaştı. 21 yaşındaki güzelin annesiyle pozuna hayranlarından "Annen olduğuna inanmak zor. Nuray Hanım, ancak senin ablan olabilir" yorumları yağdı.
EFSANE PROJE
Emre Altuğ, "Etme Eyleme" isimli unutulmaz eseri yeniden yorumladı. Sözleri Çiğdem Talu, müziği Melih Kibar imzası taşıyan şarkının yeni düzenlemesini Alper Erinç yaptı.
GÜZEL KAMPANYA
13 Şubat'ta yeni yaşını kutlayacak olan Almeda Abazi'den anlamlı hareket… Güzel oyuncu, sevenlerine bağış çağrısı yaptı. İkinci bebeğine hamile olan Abazi'nin "Hediye yerine Tohum Otizm Vakfı'na bağışta bulunun" çağrısı yaparak takdir topladı.