Stil danışmanı Ece Sükan'la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Uğur Güven, önceki akşam yine boş durmadı. Etiler'de bir eczaneden çıkarken görüntülenen Güven'in yanında sarışın bir güzel vardı. Sık sık başka güzellerle görüntülenen işadamı, "Aşkta güven yok" dedirtti.
HUYSUZ DEMİR
Azra Akın, önceki gün oğlu Demir'le birlikte Akmerkez'de alışverişe çıktı. Demir'in huysuzluk yapıp eve gitmek istemesiyle aceleci davranan Akın, yakın zamanda ekrana döneceğinin müjdesini verdi.
DÜET REKORU
Ferhat Göçer'in Tiktok ile işbirliği yaptığı düet yarışmasında rekor kırıldı. Sanatçının "Yıllarım Gitti" şarkısına 48 saatte 2600 kişi karşılıklı düet yaptı.