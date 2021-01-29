BEBİŞ BÜYÜDÜ

Emir Medina ile geçtiğimiz ay evlenen Cemre Kemer, kız bebek bekliyor... Hamileliğinde 16. haftaya giren Kemer, bu karesine "Ben ufak tefeğim diye herhalde bu göbek böyle önden gidiyor... Bakıyorum, herkesin daha normal" diye yazdı.