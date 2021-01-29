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    aşkı devam eden sarışın güzelle yakalanınca panik yaptı

    Stil danışmanı ’la bir dargın bir barışık aşk yaşayan , önceki akşam yine boş durmadı. Etiler’de bir eczaneden çıkarken görüntülenen Güven’in yanında sarışın bir güzel vardı. Sık sık başka güzellerle görüntülenen işadamı, “Aşkta güven yok” dedirtti. İşte TAKVİM Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 29 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    Ece Sükan aşkı devam eden Uğur Güven, bu sarışın güzelle yakalanınca panik yaptı

    Stil danışmanı Ece Sükan'la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Uğur Güven, önceki akşam yine boş durmadı. Etiler'de bir eczaneden çıkarken görüntülenen Güven'in yanında sarışın bir güzel vardı. Sık sık başka güzellerle görüntülenen işadamı, "Aşkta güven yok" dedirtti.

    HUYSUZ DEMİR
    Azra Akın, önceki gün oğlu Demir'le birlikte Akmerkez'de alışverişe çıktı. Demir'in huysuzluk yapıp eve gitmek istemesiyle aceleci davranan Akın, yakın zamanda ekrana döneceğinin müjdesini verdi.

    DÜET REKORU
    Ferhat Göçer'in Tiktok ile işbirliği yaptığı düet yarışmasında rekor kırıldı. Sanatçının "Yıllarım Gitti" şarkısına 48 saatte 2600 kişi karşılıklı düet yaptı.

        NEŞESi YERiNDE
        Usta oyuncu Turgay Tanülkü, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Soğuk havaya rağmen kot ceket giyen Tanülkü, bir hayli neşeliydi.

        FORM SIRRI HAMAK YOGASI
        Oyuncu Aslıhan Karalar, karantina günlerinde nasıl form tuttuğunu açıkladı. Antigravity Yoga'ya (Hamak Yogası) başlayan Karalar, "Haftada 3 gün yoga yapıyorum" dedi.

        GERGİN FATOŞ
        Fatoş Kabasakal, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Unutulmuş manken, kendisini görüntüleyen gazetecilere anlamsız şekilde tepki vererek şaşırttı.

            İKiZ BEBEK
            Sevilen şarkıcı Bengü, kızı Zeynep'le benzerliğiyle şaşırtmaya devam ediyor. Bengü, önceki gün 1980 yılında çekildiği bir çocukluk fotoğrafını paylaştı. Şarkıcının ufaklığıyla kızının tıpa tıp benzerliği, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

            BEBİŞ BÜYÜDÜ
            Emir Medina ile geçtiğimiz ay evlenen Cemre Kemer, kız bebek bekliyor... Hamileliğinde 16. haftaya giren Kemer, bu karesine "Ben ufak tefeğim diye herhalde bu göbek böyle önden gidiyor... Bakıyorum, herkesin daha normal" diye yazdı.

            SİYAH ŞIKLIK
            Oyuncu Hande Subaşı, önceki akşam Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncunun ilk durağı Beymen mağazası oldu. Subaşı, siyahlar içindeki şıklığı ile de dikkat çekti.

                BARIŞMA POZU
                2020'nin                 son günlerinde Instagram'dan yaptığı bir açıklamayla Kaan Yıldırım'dan ayrılan ancak kısa süre sonra pişman olan Hadise'den yeni poz geldi. Barışma sonrası ilk kez yakışıklı oyuncuyla fotoğrafını paylaşan güzel popçuya hayranlarından "Maşallah" mesajı yağdı.

                SÜRPRİZİ BOZMADI
                Burcu Kıratlı ile yeniden nikah masasına oturmak için gün sayan Sinan Akçıl, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü müzisyen, düğün tarihiyle ilgili ise ser verip sır vermedi ve sadece "Güzel olacak" demekle yetindi.

                HAYDİ İYİLEŞ FOTO
                Türk vatandaşı olmak için başvuru yapan Brezilyalı oyuncu Jessica May'in köpeği, ameliyat oldu. Foto'nun yanından ayrılmayan güzel oyuncuya, "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

                    GENÇLİK ATEŞİ YAKIYOR
                    Eski sunucu Gül Gölge, önceki gün oğullarıyla İstinyeaPark'taki mağazaları gezdi. Gölge'nin palto ve beresiyle soğuk havadan korunurken oğullarının şortla dolaşması "İşte gençlik ateşi" esprileri yaptırdı.

                    DEMET ENGEL TANIMADI!
                    Popçu Demet                     Akalın, önceki gün İstinyePark'ta alışveriş turuna çıktı. Kasaya gidince kredi kartlarını unuttuğunu fark eden popçu, hemen ATM'ye gitti. Alışverişe engel tanımayan Akalın, nakit çekip seçtiği ürünleri satın aldı.

                    ÇEK YENGENİN GİZLİ CENNETİ
                    Hayatını                     Muğla Kaplankaya'da geçiren Çek model Tereza Maxova, geçtiğimiz gün Akdeniz turuna çıktı. Türkler'in bile bilmediği en gizli yerleri keşfeden güzel model, Antalya Demre'deki Hoyran Köyü'ne hayran kaldı.
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                    Haberler Saklambaç Ece Sükan aşkı devam eden Uğur Güven sarışın güzelle yakalanınca panik yaptı