"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in ilk tanıtımı yayınlandı. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan hikayesini anlatan dizinin tanıtımı büyük ilgi uyandırdı.

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getirecek.