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    ’nin yeni dizisi im’in ilk tanıtımı yayınlandı

    “Dizi ’de izlenir” sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv’nin yeni dizisi im’in ilk tanıtımı yayınlandı. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan hikayesini anlatan dizinin tanıtımı büyük ilgi uyandırdı.

    Yüreklere işleyecek

    "Dizi 'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi im'in ilk tanıtımı yayınlandı. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan hikayesini anlatan dizinin tanıtımı büyük ilgi uyandırdı.

    Başrollerini , , , , ve 'un paylaştığı , her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getirecek.

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    Haberler Saklambaç Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim’in ilk tanıtımı yayınlandı