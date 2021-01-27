Dila Tarkan, hafta sonunu yeni aşkı Dağhan Doğruer ile Erzurum'da geçirdi.
İkiliyle aynı otelde Tarkan'ın eski sevgilisi Hakan Sabancı da vardı.
Bu 'medeniyet' ise 'Kadroda bir tek Dila'nın diğer ex aşkı Hacı Sabancı eksik' dedirtti.
Dila Tarkan, hafta sonunu yeni aşkı Dağhan Doğruer ile Erzurum'da geçirdi.
İkiliyle aynı otelde Tarkan'ın eski sevgilisi Hakan Sabancı da vardı.
Bu 'medeniyet' ise 'Kadroda bir tek Dila'nın diğer ex aşkı Hacı Sabancı eksik' dedirtti.
Sosyetenin genç isimleri, geçtiğimiz hafta sonu Palandöken'deki bir otelde buluştu.
Dila Tarkan, hafta sonu tatiline sevgilisi Dağhan Doğruer ile birlikte gitti.
Aynı otelde sosyetik güzelin eski aşkı, Hakan Sabancı'nın da olması şaşırttı.
Bu ikiliyi görenler ise espriyi patlattı:
"Kadroda bir tek Dila'nın diğer eski sevgilisi Hacı Sabancı eksik!"