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    , , 'da tatilde! Herkesin gözü 'yı aradı

    , hafta sonunu yeni aşkı ile ’da geçirdi. İkiliyle aynı otelde Tarkan’ın eski sevgilisi da vardı. Bu ‘medeniyet’ ise ‘Kadroda bir tek Dila’nın diğer ex aşkı eksik’ dedirtti.

    Bi Hacı eksik!

    Dila Tarkan, hafta sonunu yeni aşkı Dağhan Doğruer ile Erzurum'da geçirdi.

    İkiliyle aynı otelde Tarkan'ın eski sevgilisi Hakan Sabancı da vardı.

    Bu 'medeniyet' ise 'Kadroda bir tek Dila'nın diğer ex aşkı Hacı Sabancı eksik' dedirtti.

        Sosyetenin genç isimleri, geçtiğimiz hafta sonu Palandöken'deki bir otelde buluştu.

        Dila Tarkan, hafta sonu tatiline sevgilisi Dağhan Doğruer ile birlikte gitti.

        Aynı otelde sosyetik güzelin eski aşkı, Hakan Sabancı'nın da olması şaşırttı.

            Haberler Saklambaç Dila Tarkan, Dağhan Doğruer, Hakan Sabancı Erzurum'da tatilde! Herkesin gözü Hacı Sabancı'yı aradı