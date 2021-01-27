İKİZLER KORKUTTU

Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan'la evliliğinden ikizleri olan Pelin Akil, önceki gün Instagram'da soru-cevap yaptı. Güzel oyuncu, bir takipçisinden gelen "Teyzemin 10 çocuğu var ama 5 defa hamile kaldı. Hep ikizleri oldu" sözüyle böyle korku yaşadı!