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    aşkıyla magazin gündemine gelen Cenk Küpeli'ye yakın markaj!

    aşkıyla magazin gündemine gelen Cenk Küpeli, geçtiğimiz günlerdeki sürpriz boşanmayla da çok konuşuldu. Eski mankenle evli olduğu dönemde Instagram'da yaklaşık 9 bin takipçisi olan Küpeli'nin boşanmayla birlikte takipçi sayısı 33 bine çıktı. Genç işadamını takibe alanların çoğunun kadın olması da "Eski damat, gözde oldu" dedirtti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 27 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    Demet ayrılığı bereketli geldi!

    Demet Şener aşkıyla magazin gündemine gelen Cenk Küpeli, geçtiğimiz günlerdeki sürpriz boşanmayla da çok konuşuldu. Eski mankenle evli olduğu dönemde Instagram'da yaklaşık 9 bin takipçisi olan Küpeli'nin boşanmayla birlikte takipçi sayısı 33 bine çıktı. Genç işadamını takibe alanların çoğunun kadın olması da "Eski damat, gözde oldu" dedirtti!

    MUSTİ KURAL BOZDU
    2018'de Emina Jahovic'le evliliği bitiren Mustafa Sandal, ezber bozdu. Musti, Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Melis Sütşurup'la Instagram'da bu kareyi paylaştı. Sosyetik güzelle ilk kez böyle romantik bir pozunu paylaşan ünlü popçu, güneş gözlüğü takan sevgilisine "Sen yeter ki hep böyle bak!" diye seslenerek güldürdü.

    BABASINA RAMAK KALDI
    Kaya Çilingiroğlu, önceki gün kendi adını taşıyan oğluyla Zorlu AVM'deydi. 14 yaşındaki Kaya'nın neredeyse babasının boyuna gelmesi, dikkat çekti.

        KEDİ ETKİSİ
        Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, önceki gün sevimli bir kediyle verdiği pozuna şöyle not düştü: "Pazartesi sendromu diye bir şey yok! Az kedi ve az güneş var."

        BÜYÜK VEFA
        Sezen Aksu, 2016'da hayatını kaybeden müzisyen Attila Özdemiroğlu anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep Atmalı sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu. Minik Serçe, vefasıyla yine alkışları topladı.

        BU TARZ PEKKAN
        Semiramis         Pekkan, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Usta şarkıcı Pekkan, her zamanki gibi şık giyim tarzıyla genç kızlara taş çıkardı.

            İKİZLER KORKUTTU
            Kendisi             gibi oyuncu Anıl Altan'la evliliğinden ikizleri olan Pelin Akil, önceki gün Instagram'da soru-cevap yaptı. Güzel oyuncu, bir takipçisinden gelen "Teyzemin 10 çocuğu var ama 5 defa hamile kaldı. Hep ikizleri oldu" sözüyle böyle korku yaşadı!

            SOSYETİK GÜZELİN KÖY HAYATI
            Geçtiğimiz günlerde Çanakkale Ayvacık'a giden Derin Mermerci, kaldığı butik otelden çıkıp çevreyi gezdi. Sosyetik güzel, sohbet ettiği köylülerden biriyle böyle hatıra pozu verip hayvanları da sevmeyi ihmal etmedi.

            NOTER DESTEĞİ
            Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bilic, Instagram'daki sahte çekiliş yapan fenomenler için "Benim çekilişlerim noter huzurunda" dedi.

                BAŞAK SEÇTİ KIVANÇ ALDI
                Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün stil danışmanı eşi Başak Dizer'le Zorlu AVM'de alışveriş turuna çıktı. Uzun süre mağazalarda yeni sezon ürünlerini inceleyen Tatlıtuğ, eşinin seçtiklerini alarak şıklığına şıklık kattı. İkili, AVM'den el ele ayrılarak evlerine döndü.

                YILDIZ BAKIŞI!
                Sempatk şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Zorlu'da gezintideydi. Tilbe'nin poz verirken gözünü dört açması objektife böyle yansıdı.

                HAYALİ ANNELİK
                Öykü Gürman, annelikle ilgili konuştu. Güzel şarkıcı, "Daha erken anne olmak isterdim. Pişmanlık değil de kader diyelim. Çocuğum olursa kendim büyüteceğim" dedi.

                    İDOLÜ EROL TAŞ
                    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Rıfkı karakteriyle beğeni toplayan Gökhan Akteke, kötü adam rollerinden şikayetçi değil. Akteke, Yeşilçam'ın kötü adamı merhum Erol Taş'a hayran olduğunu söyleyerek, "İleride Erol Taş gibi anılmak istiyorum" diye konuştu.
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                    Haberler Saklambaç Demet Şener aşkıyla magazin gündemine gelen Cenk Küpeli'ye yakın markaj!