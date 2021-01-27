Demet Şener aşkıyla magazin gündemine gelen Cenk Küpeli, geçtiğimiz günlerdeki sürpriz boşanmayla da çok konuşuldu. Eski mankenle evli olduğu dönemde Instagram'da yaklaşık 9 bin takipçisi olan Küpeli'nin boşanmayla birlikte takipçi sayısı 33 bine çıktı. Genç işadamını takibe alanların çoğunun kadın olması da "Eski damat, gözde oldu" dedirtti!
MUSTİ KURAL BOZDU
2018'de Emina Jahovic'le evliliği bitiren Mustafa Sandal, ezber bozdu. Musti, Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Melis Sütşurup'la Instagram'da bu kareyi paylaştı. Sosyetik güzelle ilk kez böyle romantik bir pozunu paylaşan ünlü popçu, güneş gözlüğü takan sevgilisine "Sen yeter ki hep böyle bak!" diye seslenerek güldürdü.
BABASINA RAMAK KALDI
Kaya Çilingiroğlu, önceki gün kendi adını taşıyan oğluyla Zorlu AVM'deydi. 14 yaşındaki Kaya'nın neredeyse babasının boyuna gelmesi, dikkat çekti.