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    ’da tatil yaptı ama parasını ödemedi! Vergisiz kazanç yetmiyor

    Instagram’da 287 bin takipçisi olan , ’da tatil yaptı. Otelden çıkarken ‘Ben fenomeniyim, ekstralarımı ödemem; konaklama ücretini de bana iade edin’ dedi. Olumsuz yanıt alınca da kaldığı oteli hesabından kötüledi.

    Yüzsüzlük zirvesi

    Yüklü ücretler alıp tek kuruş vergi ödemeyen ve sahte çekilişlerle insanları sömüren fenomenler, yine eleştiri oklarının hedefinde. Instagram'da 287 bin takipçisi olan Buket Güler, geçtiğimiz gün Uludağ'daki Grand Yazıcı Otel'e gitti.

    Güler, Instagram'da oteli yerin dibine sokan paylaşım yaptı.

    Bunun üzerine Grand Yazıcı, Buket Güler'in otellerinden ayrılırken ekstra ücretini "Diğer oteller beni bedava konaklatmak istiyor. Siz benden para alamazsınız" diyerek ödemediğini ve 2 bin 400 TL'lik konaklama ücretinin de iadesini istediğini açıkladı.

        Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelen Buket Güler, olayın büyümesiyle tüm masrafı ödemeyi kabul etti.

        'Influencer' olduğu için kendisinde tüm otellerde bedava konaklama hakkı gören Buket Güler'in ödediği ücret ise otel tarafından Her Eve Bir Pati Derneği'ne bağışlandı.
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        Haberler Saklambaç Buket Güler Uludağ’da tatil yaptı ama parasını ödemedi! Vergisiz kazanç yetmiyor