Bunun üzerine Grand Yazıcı, Buket Güler'in otellerinden ayrılırken ekstra ücretini "Diğer oteller beni bedava konaklatmak istiyor. Siz benden para alamazsınız" diyerek ödemediğini ve 2 bin 400 TL'lik konaklama ücretinin de iadesini istediğini açıkladı.