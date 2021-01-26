Yüklü ücretler alıp tek kuruş vergi ödemeyen ve sahte çekilişlerle insanları sömüren fenomenler, yine eleştiri oklarının hedefinde. Instagram'da 287 bin takipçisi olan Buket Güler, geçtiğimiz gün Uludağ'daki Grand Yazıcı Otel'e gitti.
Güler, Instagram'da oteli yerin dibine sokan paylaşım yaptı.
Bunun üzerine Grand Yazıcı, Buket Güler'in otellerinden ayrılırken ekstra ücretini "Diğer oteller beni bedava konaklatmak istiyor. Siz benden para alamazsınız" diyerek ödemediğini ve 2 bin 400 TL'lik konaklama ücretinin de iadesini istediğini açıkladı.