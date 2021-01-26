Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, günah çıkardı… Anne Öztel, Aleyna'nın 16 yaşındayken Maslak'taki bir barda sahne almasıyla ilgili şöyle konuştu: "Çok talihsiz bir durumdu. Sektöre yeni girmiş ve şarkısı yeni çıkmıştı Aleyna'nın. Talihsiz bir tanıtım ve konser olmuştu. Aleyna'nın orada bulunmasından rahatsızlık duymuştum."