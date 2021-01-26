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    Aleyna Tilki’nin annesi günah çıkardı

    Aleyna  Tilki'nin annesi , günah çıkardı… Anne Öztel, Aleyna'nın 16 yaşındayken Maslak'taki bir barda sahne almasıyla ilgili şöyle konuştu: "Çok talihsiz bir durumdu. Sektöre yeni girmiş ve şarkısı yeni çıkmıştı Aleyna'nın. Talihsiz bir tanıtım ve konser olmuştu. Aleyna'nın orada bulunmasından rahatsızlık duymuştum." İşte 'nin sizler için hazırladığı 26 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    Geçmeyen pişmanlık

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, günah çıkardı… Anne Öztel, Aleyna'nın 16 yaşındayken Maslak'taki bir barda sahne almasıyla ilgili şöyle konuştu: "Çok talihsiz bir durumdu. Sektöre yeni girmiş ve şarkısı yeni çıkmıştı Aleyna'nın. Talihsiz bir tanıtım ve konser olmuştu. Aleyna'nın orada bulunmasından rahatsızlık duymuştum."

    BODRUM KAHVESİ
    Dizi çekimleri için önceki gün Bodrum'a giden Tuba Büyüküstün, sabah kahvesini Ege'nin eşsiz temiz havasında içti. Güzel oyuncu, doğal güzelliğiyle de dikkat çekti.

    ŞEKER GİBİ KUTLAMA
    Önceki gün yeni yaşına giren Beyza Şekerci, kutlamayı kendisi gibi oyuncu eşi Engin Hepileri ve minik oğlu Can'la kutladı. Güzel oyuncu, doğum günlerinin kendisi için özel olduğunu söyledi.

        KLİP İÇİN GERİ SAYIM
        Soner Arıca, 5 Şubat'ta yayınlayacağı "Aşka Cezalı" isimli single çalışmasının klibinden ilk fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Arıca'nın "Yakında!" notuyla yaptığı paylaşım, sevenlerini heyecanlandırdı.

        NESLİHAN SEVİNCİ
        Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, paylaştığı videoyla iyi olduğunu müjdeledi. Güzel oyuncu, "Dinlenince daha iyi olacağım" dedi.

        İŞTE ABLA YÜREĞİ
        Hande Erçel        , önceki gün ablası Gamze Erçel'e çekimlerin uzadığını ve aç olduğunu söyledi. Minik kızı Mavi'yle sosyal medyada fenomen olan abla Erçel de kardeşine yemekler hazırlayıp sete gönderdi.

            DESTEĞE GELİN
            Hadise'den             müstakbel görümcesine sosyal medya desteği… Ünlü şarkıcı, Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım'ın eserlerinin yer alacağı sanat galerisini 12.4 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

            2. AY YÜRÜYÜŞÜ
            2018'de Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen Ceyda Ateş, iki ay önce ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 32 yaşındaki güzel oyuncu, kızına da Talya adını vermişti. Önceki gün eşiyle minik kızını Florida'da gezmeye çıkaran Ceyda Ateş, bu kareyi paylaştı. Ateş gibi kızını keyifle gezdiren Toplusoy'un sevinci, dikkat çekti.

            HATİCE'NİN ŞEN PAZARI
            Güzel oyuncu Hatice Şendil Sağyaşar, önceki gün evinin bahçesinde köpeğiyle güneşli havanın keyfini çıkardı. Şendil ile sevimli köpeği, böyle poz verdi.

                ASLAN KAJU AĞABEY OLDU
                Saadet Işıl Aksoy, önceki gün bir yaşındaki kızı Marisa Gülcan ve köpeğiyle Los Angeles'ta park keyfi yaptı. Güzel oyuncu, sevimli köpeği Kaju'nun bakışları gülümsetti.

                ÇİFTE MUTLULUK
                Türkiye eski güzeli Şebnem Dinçgör, karantinayı böyle keyifli hale getirdi. Dinçgör'e iki köpeği eşlik etti. Kanepesine uzanıp can dostlarıyla bu fotoğrafa imza atan Şebnem Dinçgör, "Çifte mutluluk" dedirtti.

                BREZİLYA YERİNE RİZE
                Ülkesi Brezilya'ya uçuşların iptal olmasıyla aile özlemi kabaran Jessica May, teselliyi eşinin memleketi Rize'de buldu. Güzel oyuncu, doğada köpeklerle moral depoladı.

                    KUZULARA HASRET KALDI
                    Pandemi başından beri Fethiye'deki evinde izole bir hayat süren Göksel, önceki gün bahardan kalma bu kareyi paylaştı. Ünlü popçu, kış nedeniyle kuzuları göremediği için dert yaptı.

                    RENKLİ AŞK
                    Oyuncu İsmail Filiz, önceki gün eşi ve minik kızının annesi Nurana Bagieva ile dağ havası aldı. Ünlü çift, objektiflere işte böyle romantik ve renkli pozu verdi.

                    TEKNEDE HAYAT ZOR!
                    Uzun yıllardır eşi ve iki çocuğuyla Bodrum'da tekne hayatı süren oyuncu Yeşim Büber, önceki gün elleriyle mutfak tezgahını onardı. Güzel oyuncu, bu kareye "Hep soruyorsunuz ya; 'Teknede yaşamak zor değil mi?' diye. Evet bazen zor" yazdı.

                        SEÇKİN'İN MARİFETLİ GECESİ
                        Ünlü                         popçu Ece Seçkin, herkes gibi pandemide mutfağa sardı. Sahnedeki marifetlerini mutfağa taşıyan popçu, elleriyle pizza yaptı. Yaptığı pizzayı Instagram'da paylaşan Ece Seçkin'in yaptığı pizza, "Marifetli Ece" dedirtti.

                        HAVALI BAKIM!
                        Ebru Şallı için bakım yapmanın yeri ve zamanı yok! Önceki gün eşiyle özel jetle ABD'den İstanbul'a gelen eski manken, gözlerine altın maskesi yaptı. Şallı'nın uçaktaki selfie'si "Havalı bakım" dedirtti.
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                        Haberler Saklambaç Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel günah çıkardı