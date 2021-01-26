Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, günah çıkardı… Anne Öztel, Aleyna'nın 16 yaşındayken Maslak'taki bir barda sahne almasıyla ilgili şöyle konuştu: "Çok talihsiz bir durumdu. Sektöre yeni girmiş ve şarkısı yeni çıkmıştı Aleyna'nın. Talihsiz bir tanıtım ve konser olmuştu. Aleyna'nın orada bulunmasından rahatsızlık duymuştum."
BODRUM KAHVESİ
Dizi çekimleri için önceki gün Bodrum'a giden Tuba Büyüküstün, sabah kahvesini Ege'nin eşsiz temiz havasında içti. Güzel oyuncu, doğal güzelliğiyle de dikkat çekti.
ŞEKER GİBİ KUTLAMA
Önceki gün yeni yaşına giren Beyza Şekerci, kutlamayı kendisi gibi oyuncu eşi Engin Hepileri ve minik oğlu Can'la kutladı. Güzel oyuncu, doğum günlerinin kendisi için özel olduğunu söyledi.