Usta sanatçı Nükhet Duru, kendisine gelen, "Yaşlanmışsın" yorumlarına cevap verdi. 66 yaşındaki Duru, sosyal medyada yaptığı paylaşımında şunları yazdı: "Ne kadar yaşlanmış, temalı yorumlar görüyorum. Yaş almak böyle bir şey şekerler! Kesin bilgidir, gelecekten bildiriyorum; her canlı bir gün bunu tadacaktır."
KARANTiNA!
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında ünlüler soluğu tatil bölgelerinde aldı. Eski manken Esin Moralıoğlu, Kartalkaya'da aksiyon peşindeydi. Sosyetik Burcu Şendir de katalog çekimi gibi pozlar vermekle meşguldü.
SEVGİYE GELİN
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, önceki gün bu pozunu Instagram'da paylaştı. Eyüboğlu, müstakbel kayınvalidesi Sayan'ın mesajına kalp emojisi koyarak cevap verdi.