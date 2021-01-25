Usta sanatçı Nükhet Duru, kendisine gelen, "Yaşlanmışsın" yorumlarına cevap verdi. 66 yaşındaki Duru, sosyal medyada yaptığı paylaşımında şunları yazdı: "Ne kadar yaşlanmış, temalı yorumlar görüyorum. Yaş almak böyle bir şey şekerler! Kesin bilgidir, gelecekten bildiriyorum; her canlı bir gün bunu tadacaktır."