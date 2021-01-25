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    kendisine gelen, “Yaşlanmışsın” yorumlarına cevap verdi

    Usta sanatçı , kendisine gelen, “Yaşlanmışsın” yorumlarına cevap verdi. 66 yaşındaki Duru, sosyal medyada yaptığı paylaşımında şunları yazdı: "Ne kadar yaşlanmış, temalı yorumlar görüyorum. Yaş almak böyle bir şey şekerler! Kesin bilgidir, gelecekten bildiriyorum; her canlı bir gün bunu tadacaktır."

    Duru'nun yaşlı isyanı

    Usta sanatçı Nükhet Duru, kendisine gelen, "Yaşlanmışsın" yorumlarına cevap verdi. 66 yaşındaki Duru, sosyal medyada yaptığı paylaşımında şunları yazdı: "Ne kadar yaşlanmış, temalı yorumlar görüyorum. Yaş almak böyle bir şey şekerler! Kesin bilgidir, gelecekten bildiriyorum; her canlı bir gün bunu tadacaktır."

    KARANTiNA!
    Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında ünlüler soluğu tatil bölgelerinde aldı. Eski manken Esin Moralıoğlu, Kartalkaya'da aksiyon peşindeydi. Sosyetik Burcu Şendir de katalog çekimi gibi pozlar vermekle meşguldü.

    SEVGİYE GELİN
    Seda     Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, önceki gün bu pozunu Instagram'da paylaştı. Eyüboğlu, müstakbel kayınvalidesi Sayan'ın mesajına kalp emojisi koyarak cevap verdi.

        İŞTAHI KABARDI
        Güzel model Özge Ulusoy, önceki gün kaçamak yaptı. İştahla hamburgerini yiyen Ulusoy'a takipçileri, "Yarasın diyeceğiz ama sana yaramıyor" esprileri yaptı.

        ZALİM TUĞBA
        Şarkıcı Tuğba Yurt, 2021 yılının ilk çalışmasını kendi YouTube kanalından yayınladı... Sözleri Sezen Aksu'ya ait 'Zalim'i akustik tarzda seslendiren Tuğba Yurt'un performansı büyük ilgi gördü.

        ALMEDA GERİ SAYIMDA
        Tolgahan Sayışman'la evliliğinden 2. kez anne olmak için gün sayan Almeda Abazi, hamileliğinde 22 haftayı doldurdu. Karnı burnunda poz veren oyuncuya, "Maşallah" yorumları yağdı.

            PİÇİTO'LU MUTLULUK
            Rojda Demirer, önceki gün voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak ve sevimli papağanı Piçito ile bu karesini paylaştı. Demirer, pozuna, "Sen, ben, Piçito" yazdı.

            DİLARA ŞAŞIRTTI
            Sosyal medyada sürekli paylaştığı yaz fotoğraflarıyla imrendiren Dilara Öztunç, kural bozdu. Önceki gün köpeğiyle kar fotoğrafı paylaşan oyuncu, takipçilerini şaşırttı.

            ROMANTİK İDO
            Nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin 29. doğum gününü Instagram'da bu pozla kutlayan İdo Tatlıses, şu duygusal sözleri yazdı: "Şu kısa hayatta büyük hayallerimizi, seninle beraber göz göze bakarak, birbirimizi severek gerçekleştirmemiz dileğiyle."

                SPOR SALONDA!
                Güzel oyuncu Müge Boz'dan pratik çözüm. Pandemi şartları ve kızı Vina sebebiyle spor yapmaya vakit bulamamaktan dert yanan Boz, önceki gün evine kondisyon bisikleti aldı.

                İKİNCİ HER ŞEYİ
                Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün ediyor. Önceki gün aşklarının birinci ayını kutlayan Subaşı, "Bir ayda tüm dünyada favori insanım oldun. Seni çok seviyorum Melisa'dan sonraki ikinci her şeyim" diyerek duygularını paylaştı.

                ALERJİ ONA VIZ GELDİ
                Fulya                 Gündoğdu, bazı kokulara olan alerjisini bir kenara bırakıp ticarete atıldı. Gündoğdu, doğal içerikli mumlarıyla Fiolas markasını kurdu. Sosyetik güzel, mumların eriyen kısmının el kremi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

                    ÜNAL'A TAKVİM JESTİ
                    Popçu Tuğba Ünal'a takipçilerinden anlamlı jest. Hayranları, şarkıcının fotoğraflarının olduğu 2021 takvimi bastırdı. Bunu gören Ünal, duygusal anlar yaşadı.

                    HAYATI FİLM OLUYOR
                    Merhum sanatçı Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor. Senaryosunu Ebru Yaşar Seçen'in yazdığı ve çekimlerin Haziran ayında başlayacağı sinema fimi şimdiden merak konusu oldu.
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                    Haberler Saklambaç Nükhet Duru kendisine gelen, “Yaşlanmışsın” yorumlarına cevap verdi