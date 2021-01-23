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    Sevgilisi aklını başından aldı! aşkı a için ile arasında mekik dokuyacak

    , ’yi terk ediyor. Yakışıklı oyuncu, hem yeni dizisi hem de n spiker a için ile arasında mekik dokuyacak..

    İtalya 'Can'lanıyor

    Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi için gittiği İtalya'da aşkı da bulan Can Yaman hakkında şok iddia…



    'SANDOKAN' OLACAK
    İtalyan spiker Diletta Leotta ile Roma'da baş başa romantik beş gün geçiren ünlü oyuncu, ülkenin bir anda gündemine geldi. Yakında yine İtalya'da yayınlanacak Sandokan isimli dizide başrolde yer alacak olan Can Yaman, önümüzdeki günlerde İstanbul'dan taşınıyor.



    İtalyan basınına göre güzel sevgilisi için de Napoli ile Roma arasında mekik dokuyacak olan Yaman, kalacağı yerleri de çoktan ayarlamış durumda…



    Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı, İtalyan manşetlerinden inmiyor.
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    Haberler Saklambaç Sevgilisi aklını başından aldı! Can Yaman aşkı Diletta Leotta için Roma ile Napoli arasında mekik dokuyacak