Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi için gittiği İtalya'da aşkı da bulan Can Yaman hakkında şok iddia…
'SANDOKAN' OLACAK
İtalyan spiker Diletta Leotta ile Roma'da baş başa romantik beş gün geçiren ünlü oyuncu, ülkenin bir anda gündemine geldi. Yakında yine İtalya'da yayınlanacak Sandokan isimli dizide başrolde yer alacak olan Can Yaman, önümüzdeki günlerde İstanbul'dan taşınıyor.
İtalyan basınına göre güzel sevgilisi için de Napoli ile Roma arasında mekik dokuyacak olan Yaman, kalacağı yerleri de çoktan ayarlamış durumda…
Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı, İtalyan manşetlerinden inmiyor.