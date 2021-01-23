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    Rol aldığı diziden ayrılmıştı... bir hayli yorgun görünüyor!

    Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle sıkıntılı günler geçiren , önceki gün hayli yorgun görünüyordu. Ünlü oyuncu, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden de ayrılmıştı.

    Yorgun Neslihan!
    Güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta 'geçirgen bağırsak sendromu' nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki oyuncu, "Vücudum izin vermiyor" diyerek de rol aldığı diziye mecburen veda etti.

    Atagül, uzmanların "Tedavi edilmezse ölüme bile varan sorunlara yol açabilir" dediği hastalık sonrası önceki gün ilk kez ortaya çıktı. Instagram'dan canlı yayın yapan 28 yaşındaki oyuncu, hayli yorgun ve bitkin görüntüsüyle dikkatleri çekti.




    Ünlü oyuncu, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden de ayrılmıştı.
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    Haberler Saklambaç Rol aldığı diziden ayrılmıştı... Neslihan Atagül Doğulu bir hayli yorgun görünüyor!