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oyuncugeçtiğimiz haftanedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki oyuncu, "Vücudum izin vermiyor" diyerek de rol aldığı diziye mecburen veda etti.uzmanlarındediği hastalık sonrası önceki gün ilk kez ortaya çıktı. Instagram'dan canlı yayın yapangörüntüsüyle dikkatleri çekti.Ünlü oyuncu, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden de ayrılmıştı.