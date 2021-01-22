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    Ressam Berfin Uluman yardım seferberliği için ’ya gitti

    Ressam Berfin Uluman, yardım seferberliği için ’ya gitti. Masaka bölgesindeki 800 aileye gıda yardımı yapan Uluman, geçtiğimiz yıllarda vefat eden ağabeyi adına da su kuyusu açtırdı. İşte 'nin 22 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    Uganda'da iyilik tablosu

    Ressam Berfin Uluman, yardım seferberliği için Uganda'ya gitti. Masaka bölgesindeki 800 aileye gıda yardımı yapan Uluman, geçtiğimiz yıllarda vefat eden ağabeyi adına da su kuyusu açtırdı.

    BURAYA BIYIK SAKAL ÇİZELİM
    Sevilen     popçu Buray, önceki gün güldürdü. Takvim Gazetesi'nin 20 Ocak tarihli bulmaca ekinde kendini gören popçu, fotoğrafını paylaşıp, "Bıyık-sakal çizesi gelen bir tek ben miyim?" notu yazdı. Popçuya "Senin her halin karizma" mesajları geldi.

    HÜLYA'DAN MESAJ VAR
    Kaya Çilingiroğlu,     yaş gününü gecikmeli olarak çocuklarıyla kutladı. Bu paylaşıma eski eşi Hülya Avşar'dan kalplerle yorum geldi.

        ECE RENK DEĞİŞTİRDİ
        Önceki gün İstinyePark'ta gezen Ece Erken, kumrala boyattığı saçlarıyla dikkat çekti. Erken, YouTube projesi olduğunu açıkladı.

        OYUNCULUK YOLA GETİRDİ
        Kısa süre önce sahnelerden dizi setine transfer olan Aleyna Tilki, önceki akşam İstinye'deydi. 20 yaşındaki popçu, "Sette çalışmak, dünyanın en ağır işlerinden biri. Oyunculuk beni yola getirdi" dedi. DOĞAN SAVAŞ

        EN ÖZEL MİSAFİR
        Müzisyen Can Bonomo,         önceki gün stüdyosunda çok özel bir ismi ağırladı. İlk bebeğine hamile olan oyuncu Öykü Karayel, eşini ziyaret etti. Ünlü çift, Instagram'dan da bu kareyi paylaştı.

            ANNELİK YARADI
            Ekim 2020'de kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, önceki gün Instagram'da bu kareyi paylaştı. 33 yaşındaki ünlü oyuncunun fotoğrafına takipçilerinden "Annelik yaradı" yorumu yağdı.

            ESNAFÇI EZGi
            Evini             tadilat yaptırmak isteyen Ezgi Mola, kendisine verilen teklifler karşısında "Evimi tadilat yapacağım fiyata Beylikdüzü'nden ev alırım" demişti. Mola'ya birçok ünlü markadan reklam karşılığı tadilat teklifi geldi. Sempatik oyuncu ise bu teklifleri reddedip yıllardır çalıştığı ustasıyla yola devam edeceğini söyledi. Ezgi Mola, "Küçük esnaf kazansın diye ben evimi kendi ustama yaptıracağım. En iyi fiyatı da ustam verdi" dedi.

            İŞİN ASLI SANAT
            Aslı Turanlı            , önceki gün Metropol İstanbul'daki 'Yenilebilir Sanat' müzesini gezdi. Bütün eserleri yakından inceleyen güzel oyuncu, yenilebilir şeker hamurundan bir heykeli de satın alarak evine döndü.

                YILDIZLI TEKLiF
                Fatma Toptaş, farklı ülkelerde Woody Allen gibi önemli ismi temsil eden İspanyol kökenli ajanstan teklif aldı. Güzel oyuncuya 'El Test' isimli oyunda yer alması için teklif yapıldı.

                HIZIR'DAN UYARI VAR
                EDHO'NUN Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'teydi. Usta oyuncu, soğuk havada çalışan herkesi dikkatli olmaları için uyardı.

                UYGUN ADIM MARŞ MARŞ
                Başarılı oyuncu Melisa Sözen, önceki akşam evinin bulunduğu Cihangir'deydi. Sözen, "Evde çok sıkıldım, ben de biraz yürümeye çıktım" dedi.
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                Haberler Saklambaç Ressam Berfin Uluman yardım seferberliği için Uganda’ya gitti