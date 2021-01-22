Ressam Berfin Uluman, yardım seferberliği için Uganda'ya gitti. Masaka bölgesindeki 800 aileye gıda yardımı yapan Uluman, geçtiğimiz yıllarda vefat eden ağabeyi adına da su kuyusu açtırdı.
BURAYA BIYIK SAKAL ÇİZELİM
Sevilen popçu Buray, önceki gün güldürdü. Takvim Gazetesi'nin 20 Ocak tarihli bulmaca ekinde kendini gören popçu, fotoğrafını paylaşıp, "Bıyık-sakal çizesi gelen bir tek ben miyim?" notu yazdı. Popçuya "Senin her halin karizma" mesajları geldi.
HÜLYA'DAN MESAJ VAR
Kaya Çilingiroğlu, yaş gününü gecikmeli olarak çocuklarıyla kutladı. Bu paylaşıma eski eşi Hülya Avşar'dan kalplerle yorum geldi.