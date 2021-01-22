ESNAFÇI EZGi

Evini tadilat yaptırmak isteyen Ezgi Mola, kendisine verilen teklifler karşısında "Evimi tadilat yapacağım fiyata Beylikdüzü'nden ev alırım" demişti. Mola'ya birçok ünlü markadan reklam karşılığı tadilat teklifi geldi. Sempatik oyuncu ise bu teklifleri reddedip yıllardır çalıştığı ustasıyla yola devam edeceğini söyledi. Ezgi Mola, "Küçük esnaf kazansın diye ben evimi kendi ustama yaptıracağım. En iyi fiyatı da ustam verdi" dedi.