Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile evlilik hazırlığı için Nişantaşı'ndaki evine tadilata başladı.
Bunun için de mağazaları gezip fiyat aldı.
Ancak yaşadığı bir olayı Instagram'da paylaştı.
Adeta dert yandı:
Evde tadilat yaptırıyorum. Mutfak için fiyat alıyoruz. Fayanslar, parkeler, mutfak eşyaları. Fiyat şişimiş şişmiş, sonra 'Size yüzde 60 indirim yapıyoruz' dediler!"
Mola, istenen rakamlar karşısında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:
"Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş.
İnanamadım. Koca mutfak yaptırmıştım birkaç yıl önce, 10 bin lira vermiştim.
120 bine mutfak mı yapılır? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben?
120 bine Beylikdüzü'nden 1+1 ev alınır."