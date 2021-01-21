BOĞULARAK ÖLDÜ

İstinye'deki bu yalı geçmişteki sahiplerine göre çeşitli adlarla anılıyor: Misbah Muhayyeş, Kemal Uzan ve en bilinen adıyla Ahmet Afif Paşa Yalısı. İnşa tarihi için farklı bilgiler var ama kabaca 1900-1910 yılları arasında diyebiliriz. İlk sahibi Mustafa Reşit Paşa'nın kızı Ferendiz Hanım diye geçer. Valaury ile Ferendiz Hanım'ın yaşadıkları dönem tutmadığı için, Ferendiz Hanım'ın oturduğu yalı muhtemelen başkaydı ve yıkılıp, yeniden yaptırıldı ya da bu hale dönüştürüldü.