EFSANE GÖNDERİM

Evlilik hazırlığı yaptığı sırada Cem Belevi'den ayrılan Zehra Yılmaz'ın, bir aydır iş insanı Ümit Oruç'la birlikte olduğu ortaya çıktı. Sürpriz aşkla ilgili gözlerin çevrildiği Belevi ise sözleriyle taşını atar gibiydi. Son şarkısı 'Leyla ile Mecnun' hakkında konuşan Cem Belevi, efsane aşk hikayesini hatırlatıp şöyle dedi: "Ne Leyla'yı arasınlar ne Mecnun'u günümüz aşklarında. Leyla da yok Mecnun da yok."