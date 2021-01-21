Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan Hande Soral, ikoncan oldu. "Taç yine modu oldu denilince ben" notuyla bu renkli pozu veren Soral, takipçilerini gülümsetti.
MODAYA UYDULAR
İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü de kar fotoğrafı paylaşarak modaya uydu. İkiliye, "Karlar erimeden fotoğraf yetişti" esprileri yapıldı.
DEMET BÜYÜYOR
Cenk Küpeli ile evliliğini geçtiğimiz hafta biteren Demet Şener, kariyerine odaklandı. Kendi adını taşıyan giyim markasıyla yurt dışına açılmaya hazırlanan Şener, isim hakkı vermek için çalışmalara başladı.
CEYLAN ÖNERİSİ
Her zaman fit kalmayı başaran Ceylan Çapa , takipçilerine öneride bulundu. Sosyetik güzel, önceki gün Instagram'da "Tarçın, limon ve su. Gün içerisinde bol bol için" paylaşımı yaptı.
SPOR ZAMANI
Karantina günleride sık sık mutfaktaki hünerlerini paylaşan Bengü, bu kez kural bozdu. Önceki gün spor salonunun yolunu tutan güzel popçu, "Formumu koruyorum" mesajı verdi.
GÜLDEN YIKIP GİTTİ
Şarkıcı Gülden, DMC etiketli "Müdavim" projesinin üçüncü klibini "Yıkıp Gittin" isimli şarkısına çekti. Gülden'in görücüye çıkardığı yeni klibi beğeni topladı.
GÜZEL YANIT!
Oyuncu Merve Boluğur'un şarkı çıkaracak olmasına Işın Karaca, "Bir sen eksiktin güzel kız!" diyerek tepki göstermişti. Karaca'ya cevap veren Boluğur'un, "Onun derdi benim zayıf olmam" dediği iddia edildi. Güzel oyuncu, Instagram'dan Işın Karaca'nın fotoğrafını paylaşıp "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" diyerek haberi yalanladı.
CANIM FEDA
Eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun "Ben yokken kasayı boşalttı" iddialarıyla gündeme gelen Berk Oktay, önceki gün annesi ve babasıyla bu kareyi paylaşıp şöyle yazdı: "Hayatımda okuduğum en güzel kitap 'Anne ve Babam'dır... Tek dualarına her şeyim feda..." Bu kare, adeta eski eşe gönderme gibiydi.
EFSANE GÖNDERİM
Evlilik hazırlığı yaptığı sırada Cem Belevi'den ayrılan Zehra Yılmaz'ın, bir aydır iş insanı Ümit Oruç'la birlikte olduğu ortaya çıktı. Sürpriz aşkla ilgili gözlerin çevrildiği Belevi ise sözleriyle taşını atar gibiydi. Son şarkısı 'Leyla ile Mecnun' hakkında konuşan Cem Belevi, efsane aşk hikayesini hatırlatıp şöyle dedi: "Ne Leyla'yı arasınlar ne Mecnun'u günümüz aşklarında. Leyla da yok Mecnun da yok."
ŞEKER GİBİ KARE
EDHO'nun güzel oyuncusu Pelin Akil, kızları Alin ve Lina ile böyle poz verdi. Kızlarıyla şeker pembesi kazaklarıyla poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı, "Şeker gibi kare" dedirtti.
ÇANTAMA BAKIN!
Demet Akalın, önceki gün yakın dostu Esra Balamir ile İstinye- Park'ta boy gösterdi. Lüks marka meraklısı popçunun Hermes çantasını göze sokarcasına taşıması, hayli komikti.
ABD'YE ALIŞTI
Ebru Şallı, artık Amerikalı olup çıktı. Yılbaşını eşiyle birlikte Los Angeles'ta karşılayan Şallı, önceki gün de Miami'de sabah sporunu yapmayı ihmal etmedi.
DONDURAN KLİP
'Parmak İzlerin' isimli şarkıda buluşan Aydilge ve Birol Namoğlu, eksi beş derecedeki klip çekiminde zor anlar yaşadı.
BIR DANLA İYİLİK
Sosyal medyanın çok kazanan ismi Danla Bilic, bu kez lüks harcamasıyla değil yardım severliğiyle gündem oldu. Genç fenomen, Mardin'in Ömerli ilçesinde bulunan Beşikkaya Köyü'ndeki uzaktan eğitime giremeyen öğrencilere tablet yardımında bulundu. 20 ihtiyaç sahibi aileye de erzak yardımı yapan genç fenomenin bu hareketi, "Kazandığını bölüşen Danla'ya helal olsun" dedirtti.