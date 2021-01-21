Dumping Sendromu hastalığına yakalanıp 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, herkesi üzmüştü.
"Ameliyat olmazsam bu yaza çıkamam" diyen Serengil, geçtiğimiz günlerde kış tatiline çıktı.
Sevgilisi Mustafa Tohma ile Erzurum'a kayak yapmaya giden güzel sunucu, sosyal medyada lince uğradı.
Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıkan Serengil, eleştirilere şu cevabı vererek ateş püskürdü:
"İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Ben oraya temiz hava almaya gittim. Çocukluğumdan beri kar sporlarını severim. Şu an hastalığım geçiyor. İki buçuk kilo aldım. Haftada bir gün de serum yiyorum."