Popçu Buray'ın yaşadıkları, Anadolu insanının yardım severliğini bir kez daha hatırlattı. Nevşehir'e giden şarkıcının uçağı 3.5 saat rötar yaptı. Uçak saati gelene kadar bir şeyler yemek isteyen Buray, yakındaki bir restorana gitmek için dışarıya çıkıp taksiye bindi.

Taksi şoförü, zar zor açık bir pideci buldu. Ancak pandemi önlemleri kapsamında içeride oturmak yasaktı. Yardımsever şoför, Buray'ı alıp evine götürdü. Eşi sıcacık çayını demledi; Buray'ın kalbi de kendisi de gönlü güzel Hasan Amca sayesinde ısındı.