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    ’e giden Buray’ın uçağı rötar yaptı! İmdadına onu evine götürüp sıcacık çayını ikram eden taksici koştu

    ’e giden Buray’ın uçağı rötar yaptı. Karnı acıkan ve üşüyen şarkıcının imdadına, onu evine götürüp sıcacık çayını ikram eden taksici koştu. Buray, kendisinin ünlü olduğunu bilmeden sıcacık yuvasını açan 'nın yardımı karşısında "Güzel m, gönlü güzel Hasan Amcam iyi ki varsın" dedi.

    Buray’a iyi bakın

    Popçu Buray'ın yaşadıkları, insanının yardım severliğini bir kez daha hatırlattı. 'e giden şarkıcının uçağı 3.5 saat rötar yaptı. Uçak saati gelene kadar bir şeyler yemek isteyen Buray, yakındaki bir restorana gitmek için dışarıya çıkıp taksiye bindi.

    Taksi şoförü, zar zor açık bir pideci buldu. Ancak pandemi önlemleri kapsamında içeride oturmak yasaktı. Yardımsever şoför, Buray'ı alıp evine götürdü. Eşi sıcacık çayını demledi; Buray'ın kalbi de kendisi de gönlü güzel sayesinde ısındı.

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    Haberler Saklambaç Nevşehir’e giden Buray’ın uçağı rötar yaptı! İmdadına onu evine götürüp sıcacık çayını ikram eden taksici koştu