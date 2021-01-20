TALEBİ REDDEDİLDİ



Bu habere erişim engeli isteyen Emina, mahkemeden eli boş ayrıldı. Birkaç gün önce de Sırbistan'a giden ve yaş gününü de burada kutlayan Emina Jahovic için Tracara Gazetesi, "Utancından Türkiye'yi terk edip ülkesine döndü" diye yazdı.