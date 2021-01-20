Mustafa Sandal'la evliliği sayesinde ülkemizde şöhret olan Emina Jahovic hakkında ülkesindeki Tracara Gazetesi, şok bir iddiada bulundu.
Sırp şarkıcının geçtiğimiz yaz Göcek'teki bir otelde vakit geçirip hesabı da ödemeden oradan ayrıldığı iddiası, TAKVİM'in manşetindeydi.
TALEBİ REDDEDİLDİ
Bu habere erişim engeli isteyen Emina, mahkemeden eli boş ayrıldı. Birkaç gün önce de Sırbistan'a giden ve yaş gününü de burada kutlayan Emina Jahovic için Tracara Gazetesi, "Utancından Türkiye'yi terk edip ülkesine döndü" diye yazdı.
Gazetenin haberine göre Emina, otelle ilgili haberlerin ardından eski eşinden de yardım istedi.
MUSTİ'Yİ DİNLEDİ
Ancak Musti, Sırp şarkıcıya "Bir süre gözden uzak ol. Ben de çocuklarla ilgilenirim" tavsiyesinde bulundu.
Eski eşini dinleyen Emina Jahovic, skandal iddiayı unutturmak için bir süreliğine ülkesinde kalacak.