Başrolünde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı, önceki akşam ikinci bölümüyle atv'de seyircisiyle buluştu. Deniz ile Boz'un uyumu ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizi, replikleriyle de sosyal medyanın gündemine yerleşti.

BİR NUMARAYA TAŞIDILAR



Özellikle Burak Deniz'in canlandırdığı Maraşlı karakterinin cümleleri, şimdiden fenomen oldu. Bu arada Maraşlı seyircileri, dizide çalan Sagopa Kajmer ve Faruk Sabancı'nın 'Bu Sen Değilsin' rap şarkısını popüler müzik uygulaması shazam'da aratarak parçayı Türkiye sıralamasında 1., dünya sıralamasında ise 188. sıraya taşıdı.