Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’nin yeni dizilerinden Maraşlı fırtına gibi esti! Paylaşım rekoru kırdılar

    Başrolünde ve ’un yer aldığı Maraşlı, önceki akşam ikinci bölümüyle ’de seyircisiyle buluştu. Deniz ile Boz’un uyumu ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizi, replikleriyle de sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Maraşlı fırtınası

    Başrolünde ve 'un yer aldığı Maraşlı, önceki akşam ikinci bölümüyle 'de seyircisiyle buluştu. Deniz ile Boz'un uyumu ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizi, replikleriyle de sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    BİR NUMARAYA TAŞIDILAR


    Özellikle Burak Deniz'in canlandırdığı Maraşlı karakterinin cümleleri, şimdiden fenomen oldu. Bu arada Maraşlı seyircileri, dizide çalan Sagopa Kajmer ve Faruk Sabancı'nın 'Bu Sen Değilsin' rap şarkısını popüler müzik uygulaması shazam'da aratarak parçayı Türkiye sıralamasında 1., dünya sıralamasında ise 188. sıraya taşıdı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç atv’nin yeni dizilerinden Maraşlı fırtına gibi esti! Paylaşım rekoru kırdılar