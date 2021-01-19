BAKLAVADA AKLI KALDI!

Yüzde 11 oranında Türk DNA'sına sahip olduğunu öğrenince geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelen şarkıcı Halsey'in aklı yemeklerimizde kaldı.

ABD'Lİ yıldız Türkiye'yle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: "Orada çok iyi zaman geçirdim ve hayatımda yediğim en iyi yemekleri Türkiye'de yedim."