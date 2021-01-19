Geçtiğimiz hafta Mısırlı aşkı Mohammed Al Saloussi'nin kendisine aldığı 3 milyon 700 bin TL'lik saatle havasını atan Şeyma Subaşı, bu kez sevgilisinin lüks arabalarıyla şov yaptı.
Mısırlı sevgilisinin toplam değeri yaklaşık 20 milyon TL olan Porsche ve Ferrari marka iki aracını paylaşan Şeyma Subaşı, yine yaptığı görgüsüzlükle sosyal medyanın gündemine gelmeyi başardı.
ZÜLEYHA HAZIR!
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel yıldızı Hilal Altınbilek, önceki gün setten bu kareyi paylaştı. Saçı ve makyajını yapıp, çekim sırasının kendisine gelmesini bekleyen dizinin Züleyha'sı her zamanki gibi güzelliğiyle büyüledi.
ATİYE GÖRÜNDÜ
Uzun süredir sessizliğini koruyan Atiye, önceki gün kar sayesinde yüzünü gösterdi. Güzel popçunun, karlar altındaki bahçesinden paylaştığı bu kareye hayranlarından "Seni çok özledik" mesajları yağdı.
BEBEK GÖRÜNDÜ
Dağılan Hepsi Grubu'nun üyesi Cemre Kemer, üç hafta önce uzun süredir aşk yaşadığı Emir Medina ile Bebek'te evlerinde apar topar evlenmişti.
Ani nikahın nedeni belli oldu. 35 yaşındaki şarkıcı, dün şiş göbeğinin fotoğrafını paylaşarak hamile olduğunu açıkladı. Kemer, bu kareye "Önden 1 porsiyonum yandan 1,5" yazdı.
BAKLAVADA AKLI KALDI!
Yüzde 11 oranında Türk DNA'sına sahip olduğunu öğrenince geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelen şarkıcı Halsey'in aklı yemeklerimizde kaldı.
ABD'Lİ yıldız Türkiye'yle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: "Orada çok iyi zaman geçirdim ve hayatımda yediğim en iyi yemekleri Türkiye'de yedim."
DOĞAL GÜZEL
Ünlü oyuncu Ege Kökenli, önceki gün karlar altında sıfır makyajlı bu karesiyle doğal güzelliğini yine gözler önüne serdi.