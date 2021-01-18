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    Utanmaz adam! , eski eşi ’ı bombaladı

    , ‘ Listesi’ne evliyken çıktıkları tatilleri bile fatura eden eski eşi ’ı bombaladı! Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler arasındaki sular durulmak bilmiyor...

    Utanmaz adam
    Berk Oktay'ın basına da yansıyan Listesi'ni gören eski eşi Merve Şarapçıoğlu, sert konuştu.

    "Kendi uydurduğu kalemler ve rakamlar üzerinden beni kendisine 250.000 lira borçlu göstermiş!" diyen Şarapçıoğlu, ekledi:

    "Belli ki yangından mal kaçırma derdinde. Bir insan eşiyle gittiği tatillerin kalem kalem hesabını mı tutar? İnsanda biraz utanma, sıkılma olur! Bu mal rejiminden hakkıma düşen payı da sokak hayvanlarına bağışlayacağım. Berk Oktay, kameralara sırıtacağına, sorulan sorulara açık yüreklilikle cevap versin! Kameralara oynayıp, şirin görünmeye çalışmasın! Durumu ortada!"




    BU DAVA BİTMEZ!
    Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler arasındaki sular durulmak bilmiyor.

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    Haberler Saklambaç Utanmaz adam! Merve Şarapçıoğlu, eski eşi Berk Oktay’ı bombaladı