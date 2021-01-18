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    Şevval Şahin kışın ortasında yazı yaşadı! | Saklambaç eki magazin haberleri

    Yılbaşından beri sevgilisi ’la Bali’de olan Şevval Şahin dün de kışın ortasında yazı yaşadı! İşte haberin detayları ve 18 Ocak tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Takvim
    Bize kış ona yaz

    Son dönemin olaylı ismi Sevval Şahin'e kış gelmedi! Yılbaşını sevgilisi Yiğit Marcus'la Bali'de karşılayan Miss Turkey 2018, dün de deniz keyfi yaptı.



    Şahin'in kaldığı cennet gibi yer de "Bize kış, ona yaz" dedirtti.



    ECE'NİN KAFASI KARIŞIK
    Ünlü model , önceki gün Bebek'teydi. "Haftada en az 20 saat yürüyorum" diyen Gürsel'in kıyafeti, "İçi yaz, üstü kış" yorumu yaptırdı. (Aydın HAMZA)



    ESKİ DOSTLARIN BODRUM SEFASI
    Güzel sunucu ile eski manken , önceki gün 'da buluştu. Yılların eskitemediği dostlar, masmavi Bodrum denizini arkalarına alıp böyle poz verdi.



    BABA HEYECAN!
    Eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le yeni yaşını kutlayan 'in paylaşımı Instagram'ı renklendirdi.



    VİTAMİN ETKİSİ
    Kısa süre önce Covid-19'u yenen Siren Ertan Kayalar, önceki gün bu karesini paylaştı. Sosyetik tasarımcı, "Coronavirüs'ü atlatınca kendimi vitaminlere verdim; ondan kilo aldım" dedi.



    SANAT     ÇAPASI
    Hafta sonunu ailesiyle 'de geçiren , oteldeki seramik kursuna katıldı. Sosyetik modacı, yaptığı eseri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.



    AŞKIN ŞARKISI OLACAK
    Son dönemlerin popüler ismi Gizem Kara ile bir düet gerçekleştiren Arda Han, "Gitmek Gelmiyor İçimden" adlı şarkısı ile uzunca yıllar dillerden düşmeyecek. İkilinin, 'da çekilen klibi de son derece iddialı.



    TATLI YAMAK
    Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, karantina sürecini oğlu Kerem Öztürk ile mutfağa girerek değerlendiriyor. Oğluyla birlikte yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen Sipahi, geçtiğimiz gün de Kerem'le birlikte poğaça pişirdi.



    RENKLİ KARANTİNA
    Sosyetenin     en şık isimlerinden Burcu Şendir, karantinada da kural bozmadı. Şendir, dün evinde rengarenk kazağı ve rengarenk ayakkabılarını giyerek verdiği pozuna "Çok renkli bir kişiliğim de ondan" notu düştü.

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    Haberler Saklambaç Şevval Şahin kışın ortasında yazı yaşadı! | Saklambaç eki magazin haberleri