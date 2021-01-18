Şevval Şahin kışın ortasında yazı yaşadı! | Saklambaç eki magazin haberleri

Son dönemin olaylı ismi Sevval Şahin'e kış gelmedi! Yılbaşını sevgilisi Yiğit Marcus'la Bali'de karşılayan Miss Turkey 2018, dün de deniz keyfi yaptı.







Şahin'in kaldığı cennet gibi yer de "Bize kış, ona yaz" dedirtti.







ECE'NİN KAFASI KARIŞIK

Ünlü model Ece Gürsel, önceki gün Bebek'teydi. "Haftada en az 20 saat yürüyorum" diyen Gürsel'in kıyafeti, "İçi yaz, üstü kış" yorumu yaptırdı. (Aydın HAMZA)







ESKİ DOSTLARIN BODRUM SEFASI

Güzel sunucu Özlem Yıldız ile eski manken İlgi Gövsa, önceki gün Bodrum'da buluştu. Yılların eskitemediği dostlar, masmavi Bodrum denizini arkalarına alıp böyle poz verdi.







BABA HEYECAN!

Eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le yeni yaşını kutlayan Erkan Kolçak Köstendil'in paylaşımı Instagram'ı renklendirdi.





VİTAMİN ETKİSİ

Kısa süre önce Covid-19'u yenen Siren Ertan Kayalar, önceki gün bu karesini paylaştı. Sosyetik tasarımcı, "Coronavirüs'ü atlatınca kendimi vitaminlere verdim; ondan kilo aldım" dedi.







SANAT ÇAPASI

Hafta sonunu ailesiyle Çeşme'de geçiren Şebnem Çapa, oteldeki seramik kursuna katıldı. Sosyetik modacı, yaptığı eseri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.







AŞKIN ŞARKISI OLACAK

Son dönemlerin popüler ismi Gizem Kara ile bir düet gerçekleştiren Arda Han, "Gitmek Gelmiyor İçimden" adlı şarkısı ile uzunca yıllar dillerden düşmeyecek. İkilinin, İstanbul'da çekilen klibi de son derece iddialı.







TATLI YAMAK

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, karantina sürecini oğlu Kerem Öztürk ile mutfağa girerek değerlendiriyor. Oğluyla birlikte yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen Sipahi, geçtiğimiz gün de Kerem'le birlikte poğaça pişirdi.







RENKLİ KARANTİNA

Sosyetenin en şık isimlerinden Burcu Şendir, karantinada da kural bozmadı. Şendir, dün evinde rengarenk kazağı ve rengarenk ayakkabılarını giyerek verdiği pozuna "Çok renkli bir kişiliğim de ondan" notu düştü.





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