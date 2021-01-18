



YILLARA MEYDAN OKUYOR

Süperstar Ajda Pekkan da kar paylaşımı yaptı. Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkaran 74 yaşındaki sanatçı, "Karlar artık yağsın beyaza boyasın her yeri. Biz de çocuklar gibi mutlu olalım" ifadelerini kullandı.