Magazin dünyasının ünlü isimleri soğuk havaya aldırış etmeyerek karların içinde birbirinden renkli pozlar verdi.
SİNEM KOBAL
Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, karların içinde saçlarını savurarak eğlendi.
SEDA BAKAN
Oyuncu Seda Bakan'ın, kızı Leyla ile olan pozu içimizi ısıttı…
ÇAĞLA ŞIKEL
Güzel model Çağla Şıkel, küçük oğlu Uzay'la kar savaşı yaptı.
AYÇA AYŞİN TURAN
Ayça Ayşin Turan, kara sarılarak poz verdi. Oyuncunun mutluluğu gözlerinden belliydi.
YILLARA MEYDAN OKUYOR
Süperstar Ajda Pekkan da kar paylaşımı yaptı. Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkaran 74 yaşındaki sanatçı, "Karlar artık yağsın beyaza boyasın her yeri. Biz de çocuklar gibi mutlu olalım" ifadelerini kullandı.
DÖRT GÖZLE BEKLEDİK
ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, eşi Ali Özbir ile olan karesine, "Bu beyazlık ve masumiyeti dört gözle bekledik" notunu yazdı. Örnek çifte beğeni yağdı.
Şarkıcı Gökhan Tepe ile eşi Aylin Özer, çocukları Denizhan'ı ilk kez karla tanıştırdı.
Oyuncu Hatice Şendil ile yapımcı eşi Burak Sağyaşar, çocukları Can'la kar keyfi yaptı.
BİR DEMET ALKIŞ
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir de karın tadını çıkardı. Soğukta üşüyen hayvanları elleriyle besleyen oyuncuya alkış yağdı.
YASEMİN ŞEFKATLİ
Güzel model Yasemin Şefkatli, bu pozuna "Yüzüme kar topu yemeden 5 dk önce" notu düştü.