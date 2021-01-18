Magazin dünyasının örnek çifti Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evinde dün tatlı bir telaş vardı. Minik Karan, ilk kez karla tanışmanın keyfini yaşadı.Babasıyla bahçedeki kara hayretle bakan Karan'ın o anlarını annesi Evcen böyle fotoğrafladı. Minik Karan, sevimliliğiyle de yine "Maşallah" dedirtti.







Minik Karan, şimdiden fenomen oldu.







OSMAN BEY'İN ANLAMLI YÜZÜĞÜ

Başarılı oyuncunun son dönemde hiç çıkarmadığı yüzüğünün sırrı da çözüldü. Nam-ı diğer Osman Bey Burak Özçivit'in severek kullandığı yüzükte Allah'ın 99 ismi yazılı. 'Esmaül Hüsna erkek yüzüğü' olarak geçiyor.







KARLAR KRALİÇESİ

Fahriye Evcen, dün karlar içerisinde eşinin objektifine poz verdi. 'Karlar kraliçesi' dedirten güzel oyuncu, duru güzelliği kadar 300 TL'lik mütevazı montuyla da yine sosyal medyada olay oldu.





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