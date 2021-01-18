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    ve 'in oğulları Karan karla ilk kez tanıştı

    Magazin dünyasının örnek çifti ve 'in evinde dün tatlı bir telaş vardı. Minik Karan, ilk kez karla tanışmanın keyfini yaşadı.

    Karla ilk tanışma

    Magazin dünyasının örnek çifti Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evinde dün tatlı bir telaş vardı. Minik Karan, ilk kez karla tanışmanın keyfini yaşadı.Babasıyla bahçedeki kara hayretle bakan Karan'ın o anlarını annesi Evcen böyle fotoğrafladı. Minik Karan, sevimliliğiyle de yine "Maşallah" dedirtti.



    Minik Karan, şimdiden fenomen oldu.



    OSMAN BEY'İN ANLAMLI YÜZÜĞÜ
    Başarılı oyuncunun son dönemde hiç çıkarmadığı yüzüğünün sırrı da çözüldü. Nam-ı diğer Osman Bey Burak Özçivit'in severek kullandığı yüzükte 'ın 99 ismi yazılı. 'Esmaül Hüsna erkek yüzüğü' olarak geçiyor.



    KARLAR KRALİÇESİ
    , dün karlar içerisinde eşinin objektifine poz verdi. 'Karlar kraliçesi' dedirten güzel oyuncu, duru güzelliği kadar 300 TL'lik mütevazı montuyla da yine sosyal medyada olay oldu.

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    Haberler Saklambaç Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan karla ilk kez tanıştı