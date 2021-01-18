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    Aşkta her şey mübah! 'nın 'Sabancı' planı tuttu: Hacı'yı tavladı, ile dostluğu bıraktı

    sayesinde cemiyet hayatına dahil olan "Aşkta her şey mubahtır" dedirtti... Genç kadın ’yı tavladı, Alkoçlar ile dostluğu bıraktı.

    Aşkta her şey mübah!

    Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı'nın hikayesi, "Aşkta her şey mubahtır" dedirtti. Bursalı Kayı, kendisi gibi Bursalı Aslışah Alkoçlar sayesinde sosyeteye girdi.



    Alkoçlar'ın Hakan Sabancı ile olduğu dönemde platonik aşkı Hacı Sabancı ile tanıştı.



    Kayı, parası için kendisiyle birlikte olduğunu öğrenip Özge Ulusoy'dan ayrılan kalbi kırık Hacı Sabancı'nın gönlünü çeldi.


    Kayı, Alkoçlar ile Hakan'ın 2015'teki bu karelerinde yanlarındaydı.

    Nazlı Kayı'nın ilk işi de Hakan Sabancı'dan ayrılan Aslışah Alkoçlar'la dostluğunu bitirmek oldu.


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