Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı'nın hikayesi, "Aşkta her şey mubahtır" dedirtti. Bursalı Kayı, kendisi gibi Bursalı Aslışah Alkoçlar sayesinde sosyeteye girdi.
Alkoçlar'ın Hakan Sabancı ile olduğu dönemde platonik aşkı Hacı Sabancı ile tanıştı.
Kayı, parası için kendisiyle birlikte olduğunu öğrenip Özge Ulusoy'dan ayrılan kalbi kırık Hacı Sabancı'nın gönlünü çeldi.
Kayı, Alkoçlar ile Hakan'ın 2015'teki bu karelerinde yanlarındaydı.
Nazlı Kayı'nın ilk işi de Hakan Sabancı'dan ayrılan Aslışah Alkoçlar'la dostluğunu bitirmek oldu.