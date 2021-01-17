Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Selena Gomez, uzun bir aranın ardından sevenlerinin karşısına çıktı.

Gomez, önceki gün 'De Una Vez' adlı şarkısını yayınladı. 28 yaşındaki starın yeni parçası, 24 saatte 15 milyondan fazla tık aldı.

İrem Derici'nin fanları ise klibin çalıntı olduğunu yazdı.

Popçunun hayranları, giriş sahnelerinde kullanılan dekorların ve efektlerin İrem Derici'nin Kasım ayında çıkardığı "Senin Hastan" şarkısının klibiyle aynı olduğunu vurguladı.

Hatta Gomez'in dans figürlerinin bile Derici'nin klibindekiyle birebir olduğuna dair paylaşımlar yapıldı.



