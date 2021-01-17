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    mez ’yi taklit etti! 'in klibi ‘Senin Hastan’ adlı çalışmadan çalıntı gibiydi

    mez, ’yi taklit etti. 28 yaşındaki ’li güzelin son klibindeki dekorlar, efektler ve danslar, ‘Senin Hastan’ adlı çalışmadan çalıntı gibiydi. 'Senin Hastan' isimli şarkının klibini yönetmen çekmişti.

    Taklitçi Selena

    Dünyaca ünlü 'li şarkıcı Selena Gomez, uzun bir aranın ardından sevenlerinin karşısına çıktı.

    , önceki gün 'De Una Vez' adlı şarkısını yayınladı. 28 yaşındaki starın yeni parçası, 24 saatte 15 milyondan fazla tık aldı.

    İrem Derici'nin fanları ise klibin çalıntı olduğunu yazdı.

    Popçunun hayranları, giriş sahnelerinde kullanılan dekorların ve efektlerin İrem Derici'nin Kasım ayında çıkardığı "Senin Hastan" şarkısının klibiyle aynı olduğunu vurguladı.

    Hatta Gomez'in dans figürlerinin bile 'nin klibindekiyle birebir olduğuna dair paylaşımlar yapıldı.


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    Haberler Saklambaç Selena Gomez İrem Derici’yi taklit etti! Gomez'in klibi ‘Senin Hastan’ adlı çalışmadan çalıntı gibiydi