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    moda ikonlarını gölgede bıraktı! Evcen'in önceki gün giydiği erkek ceketi kısa sürede tükendi

    'nin sevilen dizisi ‘’ın yıldızı ’in güzel eşi , modanın parlayan yıldızı oldu. Minik oğulları Karan’ı büyütmek için setlere ara veren Evcen, yine farkını konuşturdu. Her kıyafeti yok satan güzel oyuncunun önceki gün giydiği erkek ceketi de kısa sürede tükendi.

    Gerçek ikoncan

    ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, modanın parlayan yıldızı oldu.

    Minik oğulları Karan'ı büyütmek için setlere ara veren Evcen, yine farkını konuşturdu.

    Bugüne kadar giydiği ekonomik kıyafetleri kısa sürede tükenen Evcen'in, önceki gün giydiği erkek ceketi de kısa sürede büyük ilgi gördü.

    Markaların gönüllü elçisi olan Evcen, sosyal medyada para karşılığı kıyafet tanıtan birçok ünlü ismi gölgede bıraktı.

    Evcen'in Bebek'te yürüyüşte giydiği 249 TL'lik Mudo ekoseli casual düğmeli erkek ceket de kısa sürede yok sattı.

    Kadın kıyafetlerinden sonra erkek ürünlerini de yok sattırarak büyük bir fark yaratan Fahriye Evcen için, "Gerçek İkoncan" yorumları yapıldı.
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    Haberler Saklambaç Fahriye Evcen moda ikonlarını gölgede bıraktı! Evcen'in önceki gün giydiği erkek ceketi kısa sürede tükendi