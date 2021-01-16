Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'dan yadigar kalan 384 bin TL'lik saatiyle havasını atan Şeyma Subaşı, çıtayı yükseltti. Mısırlı sevgilisinin hediye ettiği 2 milyon 174 bin TL değerindeki saatle poz veren Subaşı, yine tepki çekti.
2 MİLYON 174 BİN TL'LİK ŞOV
Televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gönlünü İtalyan DJ Guido Senia'ya kaptıran Şeyma Subaşı, aşkta gaza bastı.
Vakit kaybetmeden yeni bir aşka yelken açan bir çocuk annesi Şeyma, yine zengin bir sevgili buldu.
Şeyma Subaşı, Miami'de gününü gün ettiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile önceki gün sarmaş dolaş pozunu paylaştı.
Bu karedeki asıl dikkat çeken detay ise Şeyma Subaşı'nın saatiydi.
Patek Philippe'nin mücevherlerle süslenmiş modeliyle poz veren Şeyma'nın Mısırlı aşkının hediyesi olan saatinin fiyatı 2 milyon 174 bin.
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde de Ilıcalı'nın evliyken hediye ettiği 384 bin TL'lik saatiyle hava atmıştı.
O FOTOĞRAFA TEPKİ YAĞDI
Bu kadın yüzünden gencecik kızların tek derdi zengin adam bulmak.
Bugün de Şeyma'nın görgüsüzlüğüne doyduk.
Bütün dünya ekonomik krizdeyken bu kadın nasıl oluyor da git gide sevgili kontenjanından zenginleşiyor!
Tek özelliği 'cahillik' ama kolundaki saat, bir profesörün bir ömür kazandığı paradan fazla!