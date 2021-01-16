O FOTOĞRAFA TEPKİ YAĞDI

Bu kadın yüzünden gencecik kızların tek derdi zengin adam bulmak.

Bugün de Şeyma'nın görgüsüzlüğüne doyduk.

Bütün dünya ekonomik krizdeyken bu kadın nasıl oluyor da git gide sevgili kontenjanından zenginleşiyor!

Tek özelliği 'cahillik' ama kolundaki saat, bir profesörün bir ömür kazandığı paradan fazla!