Demet Şener'den Salı günü boşanan Cenk Küpeli, dün 'İlk bakışta değil, son bakıştadır aşk. Yani ayrılırken sana nasıl bakıyorsa, o kadar sevmiştir seni' şiirini paylaştı.
Yuvası yerine kariyerini seçen Şener ise aynı dakikalarda markasının reklamını yapmakla meşguldü.
Salı günü sürpriz bir şekilde boşanan Demet Şener ile Cenk Küpeli, önceki gün bir araya geldi.
35 yaşındaki işadamı, İstinye'deki evlerine gidip Şener'e ait olan köpeği eski eşine teslim etti.
Dün Bebek'te objektiflere takılan 43 yaşındaki eski manken de şunları söyledi:
"Cenk eve her zaman gelebilir. Biz gayet güzel ayrıldık. Kavgamız yok, hiçbir zamanda olmadı. Gayet huzurlu bir ortamdaydık ama bir yerde tıkandık."
FARKLI DUYGULARDALAR
Cenk Küpeli ise dün Nazım Hikmet'in şu şiiriyle Demet Şener'e seslendi:
"İlk bakışta değil, son bakıştadır aşk. Yani ayrılırken sana nasıl bakıyorsa, o kadar sevmiştir seni..."
Evliliğini çocuk yerine kariyerini seçtiği için bitiren Şener ise aynı dakikalarda adını taşıyan markasının reklamını yaptı.