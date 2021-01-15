Yeni yılı Los Angeles'ta karşılayan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un tatili, tam gaz sürüyor.
Çift, ABD'den sonra rotalarını son dönemin popüler adresi Meksika Tulum'a çevirdi.
HAVALI İKİLİ
Gözde çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün paylaşımlarıyla ortalığı yakıp geçti.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Özçivit'in karlı Ankara'dan paylaşımı, 750 bin beğeni aldı. Evcen'in Boğaz manzaralı pozuna da beğeni yağdı.
ÖZGE'NİN SIRRI KOMBU ÇAYI
Sağlığı için doğal besinlerden şaşmayan Özge Ulusoy, Kombu çayı içmeye başladı. Kombucha adı verilen bir mantar türüyle hazırlanan bu sıradışı çay, tam bir sağlık deposu.
BABA RİCA
Sempatik oyuncu Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz Apak, önceki gün İstinyePark'taydı. Ünlü çift, birlikte poz verirken oğulları Güney'in fotoğrafının çekilmemesini rica etti.
APAR TOPAR KAÇTI
Önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir diş kliniğinde tam 3 saat geçiren Gülşen, çıkışta görüntü vermemek için apar topar aracına binip gözden kayboldu.
ŞARKI FABRİKASI
İlyas Yalçıntaş, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı "Dönme"yi piyasaya sürdü. Yalçıntaş, geçtiğimiz ay da Kalbimin Kapısı adlı şarkıyı çıkarmıştı.
GÜNAYDIN POZU
Ece Seçkin, dün güne kahveyle başladı. Güzel şarkıcının "Günaydın" notuyla paylaştığı poza beğeni yağdı.
ZİRVEYE ÇIKTILAR
Sakiler, geçen ay piyasaya çıkan 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla büyük bir başarıya imza attı. Şarkı, Spotify'ın 'Global Viral 50' listesinde 2'nci sıraya yükselerek Ed Sheeran ve The Weeknd gibi ünlü isimleri geride bıraktı.
NEŞE SAÇTI
Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Ünlü spor yorumcusu, neşeli halleriyle dikkat çekti.
SAKIZLI EĞLENCE!
Çağla Şıkel, dün oğulları Kuzey ve Uzay ile eğlenceli anlar yaşadı. Ünlü manken ve çocuklarının sakız patlattığı anlar, objektife böyle yansıdı.
ANNELİK YORDU
Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş, dün bu pozuyla Instagram'ı renklendirdi. Güzel oyuncu paylaşımına, "Uzayan saçlarım ve yorgunluk" notu düştü.