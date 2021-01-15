İtalyanlar'ın mücevher markası Bulgari, yıldız isimlere unutulmaz bir jest yaptı.
Bulgari, Türk ve dünyaca ünlü oyunculara yeni koleksiyonlarına ait yüzükleri hediye olarak yolladı.
Marka, önceki gün de resmi Instagram hesaplarında yüzüğün en yakıştığı 10 ismi seçip yayınladı.
Bu 10 kişi arasında Türkiye'den de iki güzel yer aldı.
ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'da rol alan Alina Boz, Bulgari'den gelen yüzükle büyük mutluluk yaşadı.
Gündelik hayatında her daim şık olan ve ünlü markaların takılarını takan Boz, 3 milyon takipçili sosyal medya hesabından Bulgari'ye teşekkür mesajı yolladı.
GÜLLÜ TEŞEKKÜR
Diğer isim ise Bensu Soral'dı. 29 yaşındaki güzel oyuncu, gelen hediyeyle büyük sevinç yaşadı.
Soral da 4 milyon takipçili Instagram hesabında yüzüklü pozunu yayınladı ve paylaşımına gül emojisi bıraktı.