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    ’ın gözdesi magazin ve sosyete dünyasının gözdesi! ’de oturan gözünü Bebek’e dikti

    ’de oturan , gözünü ’e dikti. 29 yaşındaki güzel oyuncu, deniz manzaralı iki daireye baktı. Aylık kirası 30 ile 35 bin TL’lik iki daireyi gezen Sarıkaya, yeni alternatiflere de bakacak.

    Bebek istiyor

    Serenay Sarıkaya'nın Bebek isteği kabardı.

    Etiler'de oturan 29 yaşındaki oyuncu, yeni ev arayışına başladı.

    Eşsiz Boğaz manzarasına daha fazla hakim olmak isteyen ve deniz kenarında yaşamayı arzulayan güzel oyuncu, aile dostu bir emlakçısı aracılığıyla Bebek'te daire arayışına girdi.

    Serenay Sarıkaya, ilk olarak aylık kirası 30 ve 35 bin TL olan iki ayrı daireye baktı.

    Ayşe Sultan Korusu içerisindeki daire ile yalı dairesi arasında kararsız kalan Sarıkaya, önümüzdeki günlerde birkaç ev daha bakacak.

    Bu arada güzel oyuncu, pandemi döneminde Kaz Dağları'nda aldığı araziye bir ev yaptırmaya başlamıştı.
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    Haberler Saklambaç Boğaz’ın gözdesi Bebek magazin ve sosyete dünyasının gözdesi! Etiler’de oturan Serenay Sarıkaya gözünü Bebek’e dikti