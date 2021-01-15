Serenay Sarıkaya'nın Bebek isteği kabardı.
Etiler'de oturan 29 yaşındaki oyuncu, yeni ev arayışına başladı.
Eşsiz Boğaz manzarasına daha fazla hakim olmak isteyen ve deniz kenarında yaşamayı arzulayan güzel oyuncu, aile dostu bir emlakçısı aracılığıyla Bebek'te daire arayışına girdi.
Serenay Sarıkaya, ilk olarak aylık kirası 30 ve 35 bin TL olan iki ayrı daireye baktı.
Ayşe Sultan Korusu içerisindeki daire ile yalı dairesi arasında kararsız kalan Sarıkaya, önümüzdeki günlerde birkaç ev daha bakacak.
Bu arada güzel oyuncu, pandemi döneminde Kaz Dağları'nda aldığı araziye bir ev yaptırmaya başlamıştı.