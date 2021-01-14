Irina Shayk'tan Madonna'ya kadar birçok dünyaca ünlü yıldızın fotoğraflarını çeken Mert Alaş, bir kez daha göğsümüzü kabarttı.
Her yerde Türk olmaktan gurur duyduğunu söyleyen ve yemeklerimizden sanatçılarımıza kadar kültürümüzü dünyaca ünlü yıldızlara tanıtan Alaş, efsane bir moda çekimine imza attı.
Mert Alaş, dünyaca ünlü marka Versace'nin yeni çanta koleksiyonu çekimlerini yaptı.
Alaş'ın çektiği Kylie Jenner'dan Hailey Bieber'a kadar birçok top modelin fotoğrafları, dün moda dünyasında en çok konuşulan konuydu..