Irina Shayk'tan Madonna'ya kadar birçok dünyaca ünlü yıldızın fotoğraflarını çeken Mert Alaş, bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

Her yerde Türk olmaktan gurur duyduğunu söyleyen ve yemeklerimizden sanatçılarımıza kadar kültürümüzü dünyaca ünlü yıldızlara tanıtan Alaş, efsane bir moda çekimine imza attı.