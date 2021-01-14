Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’nin yeni kampanyasının fotoğraflarını çekti

    Bütün dünyada ses getiren ve ’dan ’e kadar birçok yıldızı bir araya getiren ’nin yeni kampanyasının fotoğraflarını çekti.

    As bayrakları

    Irina Shayk'tan Madonna'ya kadar birçok dünyaca ünlü yıldızın fotoğraflarını çeken Mert Alaş, bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

    Her yerde Türk olmaktan gurur duyduğunu söyleyen ve yemeklerimizden sanatçılarımıza kadar kültürümüzü dünyaca ünlü yıldızlara tanıtan Alaş, efsane bir moda çekimine imza attı.

    Mert Alaş, dünyaca ünlü marka Versace'nin yeni çanta koleksiyonu çekimlerini yaptı.

    Alaş'ın çektiği Kylie Jenner'dan Hailey Bieber'a kadar birçok top modelin fotoğrafları, dün moda dünyasında en çok konuşulan konuydu..
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Versace’nin yeni kampanyasının fotoğraflarını Mert Alaş çekti