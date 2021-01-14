Geçtiğimiz günlerde Ferzan Özpetek'in yönettiği reklam filmi için İtalya'ya giden Can Yaman, bir taşla iki kuş vurdu. Roma'da krallar gibi karşılanan 31 yaşındaki oyuncunun burada geçirdiği beş gün boyunca İtalyan spiker Diletta Leotta ile birlikte kaldığı ortaya çıktı.
İTALYANLAR AŞKA ONAY VERDİ
Setten çıkıp koşarak oteline giden ünlü oyuncu, burada İtalyan güzelle romantik anlar yaşadı.
Chi Dergisi'nin kapağına taşıdığı bomba aşkın yeni kareleri de büyük ses getirdi. Dergi, İtalyan spor spikerinin otel odasının balkonunda Can Yaman'ın paltosuyla çekilmiş fotoğrafına yer verdi.
Ülkede gündem olan ikili, İtalyan hayranları tarafından da birbirlerine çok yakıştırıldı.