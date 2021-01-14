Geçtiğimiz günlerde Ferzan Özpetek'in yönettiği reklam filmi için İtalya'ya giden Can Yaman, bir taşla iki kuş vurdu. Roma'da krallar gibi karşılanan 31 yaşındaki oyuncunun burada geçirdiği beş gün boyunca İtalyan spiker Diletta Leotta ile birlikte kaldığı ortaya çıktı.