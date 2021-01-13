Güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Her zamanki gibi şık görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Altuğ, 90 bin TL'lik Rolex saatiyle de havasını attı. Mekanlar kapalı olduğu için deniz kenarına oturan güzel sunucu, bu sırada sosyal mesafe kurallarına uymadı.

Bebek'in deniz kıyısındaki kalabalık da objektiflere böyle yansıdı. Minik kızı Su'yun babası ve kendisinin yolundan giderek oyuncu olmak istediğini söyleyen Pınar Altuğ Atacan, "Ama Su benim gibi alaylı değil okullu olacak" îfadesi kullandı.