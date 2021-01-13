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    , mekanlar kapalı olunca sahilinde oturdu! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

    Güzel oyuncu Atacan, önceki gün sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Her zamanki gibi şık görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Altuğ, 90 bin TL’lik saatiyle de havasını attı. Mekanlar kapalı olduğu için deniz kenarına oturan güzel sunucu, bu sırada sosyal mesafe kurallarına uymadı.

    AYDIN HAMZA
    Mesafesiz Bebek

    Güzel oyuncu Atacan, önceki gün sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

    Her zamanki gibi şık görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Altuğ, 90 bin TL'lik saatiyle de havasını attı. Mekanlar kapalı olduğu için deniz kenarına oturan güzel sunucu, bu sırada sosyal mesafe kurallarına uymadı.

    Bebek'in deniz kıyısındaki kalabalık da objektiflere böyle yansıdı. Minik kızı Su'yun babası ve kendisinin yolundan giderek oyuncu olmak istediğini söyleyen , "Ama Su benim gibi alaylı değil okullu olacak" îfadesi kullandı.

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    Haberler Saklambaç Pınar Altuğ, mekanlar kapalı olunca Bebek sahilinde oturdu! Sosyal mesafe hiçe sayıldı