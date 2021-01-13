Birbirlerinden hiçbir maddi ve manevi talepleri olmayan çiftin ayrılık nedeni ise 'çocuk' olarak açıklandı.

Evlenmeden önce Küpeli'den anne olmaya sıcak bakan Demet Şener, tüm vaktini kurduğu moda markasına ayırmak isteyerek bu kararından vazgeçti. Bu da evliliği bitiren neden oldu.