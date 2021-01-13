İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliği 2018'de olaylı bir şekilde biten Demet Şener, Haziran 2019'da da Cenk Küpeli ile evlendi.
O dönem birçokları, Şener'in bu evlilikle kendisini Edwina Sponza ile aldatan Kutluay'a nispet yaptığını söyledi.
Ancak 43 yaşındaki eski manken, dedikodulara inat kendisinden 8 yaş küçük Küpeli ile aşk pozları verdi.
Gözde çift, dün ise Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla anlaşmalı olarak boşandı.
Birbirlerinden hiçbir maddi ve manevi talepleri olmayan çiftin ayrılık nedeni ise 'çocuk' olarak açıklandı.
Evlenmeden önce Küpeli'den anne olmaya sıcak bakan Demet Şener, tüm vaktini kurduğu moda markasına ayırmak isteyerek bu kararından vazgeçti. Bu da evliliği bitiren neden oldu.
ÇOCUK BAHANE Mİ?
Ünlü çiftin, 35 yaşındaki Küpeli'nin baba olma isteğine Şener'in olumlu yanıt vermemesi üzerine ayrıldığı söylenirken dedikodu kazanı da boşanmayla yeniden kaynamaya başladı.
İddiaya göre evliliğin bitmesinin ardında maddi sebepler de vardı.
Cenk Küpeli'nin beklediği ödemeleri alamaması ve bazı borçlarını ödeyemesi ikili arasında kriz çıkardı ve evlilik bu sebepten bitti.
BUZLAR ERİDİ
Cenk Küpeli, evlendikten sonra Şener'i topa tutan babası Avni Küpeli ile görüşmeyi kesmişti. Boşanmayla buzlar eridi ve baba ile oğul, Intagram'da tekrar takipleşmeye başladı.
İLK EVLİLİĞİ KAVGALI BİTTİ
Küpeli ile evliliğini dostça sonlandıran Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliği ise son derece olaylı bir şekilde sona ermişti. Yıllarca süren kavganın sebebi ise İbo'nun Şener'e sosyetik Edwina Sponza ile uzun süre ihanet etmesiydi.
KÜPELİ'Yİ SİLDİ
Evliyken sosyal medyada "Demet Küpeli" adını kullanan eski manken, boşandıktan sonra ilk iş olarak ismini "Demet Şener" olarak değiştirdi. Bilgi kısmındaki 'eş' sıfatını da kaldırdı.