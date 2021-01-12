Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, iki yıl önce setlerden ticarete atıldı.
30 yaşındaki Ulusoy, kardeşi ile ortak olup Türk çayını ABD'de pazarlamaya başladı.
Genç oyuncu, sık sık gittiği Los Angeles eyaletinde 'Teakina' adında bir soğuk çay firması açtı.
Şişesi 36 dolardan satılan çay, Amerikalılar'dan tam not aldı.
Çay satışlarından mini bir servet kazanan Ulusoy, şimdi de Avrupa'ya açılma kararı aldı.
Ulusoy'un markası, yakında başta İngiltere'nin başkenti Londra olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde satılacak.
Yakışıklı oyuncunun çayları kaç euro'dan satacağı ise henüz bilinmiyor.
Ulusoy, Türk çayının ardından Türk kahvesi ve lokumu da satmayı planlıyor.