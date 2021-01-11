Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'yı havalara uçurdu.
Uçak kiralayan işadamı, "En güzel kadın sensin. Seni seviyorum" yazılı pankartla eşine olan aşkını bir kez daha zirvede yaşadı.
Yeni yılı eşi Uğur Akkuş'la ABD'de karşılayan Ebru Şallı'nın mutluluktan ayakları yere basmıyor.
Los Angeles'ta bulunan ikili önceki gün Miami'ye geçti.
Eşine yaptığı lüks jestlerle bilinen işadamı, bu kez uçak kiraladı.
Kuyruğuna İngilizce "You are the most beautiful woman. I love you", "En güzel kadın sensin. Seni seviyorum" yazılı pankartla 1 saat havada kalan uçak görenleri şaşkına çevirdi.